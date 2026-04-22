新築マイホームに引っ越して3日 突如壁に浮かび上がったナゾの″ふくらみ″ 施工業者の対応は？
新築したばかりのマイホームの壁に突如として浮かび上がった"突起物"がSNS上で大きな注目を集めている。
「家引っ越して3日なんですけど
壁に突如tkbが現れました
これってなんなんですかね」
とその模様を紹介したのはWeb3ゲームバーチャルストリーマーのいもにゃんさん（@imonyanLife）。
ま白い壁に浮かび上がった3つのふくらみ。その形状はたしかに人体のあのパーツのようだが…
SNSユーザー達から
「専門ではないけど たぶんパテ処理が。」
「元々あったなら施行不良、裏側の壁面から何か、多分長めのビスの先端が出てきてるのかも？」
「建てたハウスメーカーに連絡が良いと思います うちも建てましたが何か問題あった時にハウスメーカーに連絡して対応してもらいました」
など数々の驚きの声や情報提供が寄せられた今回の投稿について、いもにゃんさんにお話を聞いた。
ーーその後、原因は判明したのでしょうか？
いもにゃん：業者さんに連絡したところすぐに来て謝罪してくれましたが、このふくらみの正体はパテの粒だそうです。張替えしないでも潰して糊を入れれば大丈夫とのことでした。施工の上で一番気をつけてるはずなのに、こんなに何個も起きるのは相当稀なようです。
ーー投稿に大きな反響がありました。
いもにゃん：「自分のところにも回ってきた」、「見かけた」などリアルの知人にも言われましたが、配信にはなんの影響もなくいつも通りの生活です（笑）。
◇ ◇
もし自宅の壁にこのようなふくらみを発見した際は、ぜひ参考にされたい。
（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）