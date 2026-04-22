新築したばかりのマイホームの壁に突如として浮かび上がった"突起物"がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】新築のわが家に突如現れたふくらみ。正体は？

「家引っ越して3日なんですけど

壁に突如tkbが現れました

これってなんなんですかね」



とその模様を紹介したのはWeb3ゲームバーチャルストリーマーのいもにゃんさん（@imonyanLife）。



ま白い壁に浮かび上がった3つのふくらみ。その形状はたしかに人体のあのパーツのようだが…



SNSユーザー達から



「専門ではないけど たぶんパテ処理が。」

「元々あったなら施行不良、裏側の壁面から何か、多分長めのビスの先端が出てきてるのかも？」

「建てたハウスメーカーに連絡が良いと思います うちも建てましたが何か問題あった時にハウスメーカーに連絡して対応してもらいました」



など数々の驚きの声や情報提供が寄せられた今回の投稿について、いもにゃんさんにお話を聞いた。



ーーその後、原因は判明したのでしょうか？



いもにゃん：業者さんに連絡したところすぐに来て謝罪してくれましたが、このふくらみの正体はパテの粒だそうです。張替えしないでも潰して糊を入れれば大丈夫とのことでした。施工の上で一番気をつけてるはずなのに、こんなに何個も起きるのは相当稀なようです。



ーー投稿に大きな反響がありました。



いもにゃん：「自分のところにも回ってきた」、「見かけた」などリアルの知人にも言われましたが、配信にはなんの影響もなくいつも通りの生活です（笑）。



◇ ◇



もし自宅の壁にこのようなふくらみを発見した際は、ぜひ参考にされたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）