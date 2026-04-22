人気レースクイーンの阿比留あんな（29）が22日までに自身のインスタグラムを更新。白＆青のミニスカ・コスチューム姿を披露した。

「#S耐2026 鈴鹿お疲れ様でした！5時間耐久はなにがあるかわからない 今年はパドック側のステージで関係者やブースを出してる方もライブを見に来てくれてなんだかほっこりしました まったり鈴鹿を楽しめた2日間でした 次回は24時間富士 新曲やダンスコスのお披露目楽しみにしててね 夜ライブできるといーね」

この投稿にフォロワーらからは「美しくて素敵です」「カワ格好いい」「素敵な笑顔ですね」「可愛い」「あなたはとても美しいです」などの声が寄せられている。

阿比留は、2018年にレースクイーン・デビュー。今年1月に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞した。

今季はスーパーGT300クラスに参戦する岡山トヨペットのレーシングチーム「K-tunes racing」のレースアンバサダーユニット「Win G（ウィン・ジー）」などで活動する。

大阪府出身で、公式プロフィルは、身長1メートル67、スリーサイズはB83・W60・H87。血液型A。趣味はピラティス、ダンス、特技は、誰とでも仲良くなれること。