大豆は最強の味方！栄養士が教える、健康管理に役立つ3つの理由

「大豆」と聞いて、何を思い浮かべますか？大豆はその栄養価の高さから、「畑の肉」とも呼ばれ、「食事バランスガイド」で肉・魚・卵と同じ「主菜」に位置づけられています。たんぱく質・ビタミンB群・食物繊維など栄養が豊富なほか、女性ホルモンと似た働きをする大豆イソフラボンを含んでおり、毎日の食事に取り入れると健康的な食生活に役立つ「味方」なんです。今回はその理由を3つにわけて深掘りします。

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【1】ダイエットの味方！大豆の栄養の秘密

●アミノ酸スコア100の良質なたんぱく質

大豆のたんぱく質は、体内で作れない「必須アミノ酸」のバランスの指標である「アミノ酸スコア」が100（満点）です。これは、肉や魚と同等の良質なたんぱく質であることを示しています。

●代謝を助けるビタミンB群

大豆はエネルギー代謝に欠かせないビタミンB群を含んでいます。ビタミンB群は、たんぱく質をはじめ脂質・炭水化物を効率的にエネルギーに変え、カラダ作りをサポートします。

●ミネラル

ミネラル類もエネルギー代謝に関わる大切な栄養素で、カラダの調子を整えます。カリウム・マグネシウム・亜鉛・銅のほか、日本人に不足しがちなカルシウムや鉄などが含まれます。

さらに、お肉に比べて脂質の量が低くコレステロールが少ないのも嬉しいポイント。カロリーを抑えながら、筋肉の材料となるたんぱく質を賢く摂取できるダイエットの強い味方です。

【2】女性の味方！「大豆イソフラボン」

特に女性の健康をサポートしてくれるのが「大豆イソフラボン」です。大豆イソフラボンは、女性ホルモンの一つ「エストロゲン」と分子構造が似ており、エストロゲンに似た働きをすることが知られています。

●骨の健康維持に

エストロゲンは、健康で丈夫な骨を作ることにも関わっています。そのため、閉経などによりエストロゲンの分泌量が減ると、骨密度が低くなり骨粗しょう症のリスクが高まります。エストロゲンと似た働きをする大豆イソフラボンは、骨の健康をサポートする効果が期待できます。

骨の健康維持の他にも更年期の女性の健康をサポートする働きが期待されます。大豆は、ライフステージごとに変化する女性の心身を支える味方でもあるんですね。