慶應卒の元筋肉アイドル、第1子出産を報告！ リスクを乗り越えた先に命誕生「どうかご無理なさらず」
慶應義塾大学卒業のタレントで元「筋肉アイドル」の才木玲佳さんは4月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。第1子を出産したことを報告しました。併せて「子宮破裂のリスク」を抱えていたことも明かし、大きな反響を呼んでいます。
【投稿】才木玲佳の出産報告
続けて「無事に出産を終えることができた今だから言えることですが」と前置きした上で、「昨年4月に子宮筋腫の手術をしたという既往歴から、子宮破裂のリスクをお医者さんから言われていました」と、出産においてリスクがあったことを明かしています。
「結果的に何事もなく、無事に我が子に会うことができて心底ホッとしています。産声を聞いたときは嬉しさと愛おしさで、自然と涙が溢れてきました。携わってくださった医療従事者の皆さんには感謝でいっぱいです」と心境をつづり、医療従事者への感謝も述べました。
ファンからは「母子共にご無事に出産を迎えられて本当に良かったです」「どうかご無理なさらず、素敵な時間を過ごしてください」「ゆっくり休んで戻ってきてください！」「才木さんおめでとうございます！！どうかご自愛ください」など、祝福の声が集まっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【投稿】才木玲佳の出産報告
「ゆっくり休んで戻ってきてください！」才木さんは「ご報告」と題した文章画像と、赤ちゃんが才木さんの指を力強くぎゅっと握りしめる写真を1枚ずつ投稿。画像では「先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です」と報告しました。
「結果的に何事もなく、無事に我が子に会うことができて心底ホッとしています。産声を聞いたときは嬉しさと愛おしさで、自然と涙が溢れてきました。携わってくださった医療従事者の皆さんには感謝でいっぱいです」と心境をつづり、医療従事者への感謝も述べました。
ファンからは「母子共にご無事に出産を迎えられて本当に良かったです」「どうかご無理なさらず、素敵な時間を過ごしてください」「ゆっくり休んで戻ってきてください！」「才木さんおめでとうございます！！どうかご自愛ください」など、祝福の声が集まっています。
マタニティフォトを披露2日の投稿では「妊娠後期に入ってすぐの頃、記念にマタニティフォトを撮ってもらいました！」とつづり、2枚の写真を公開。白いワンピース姿で大きなおなかを抱え、笑顔を見せる才木さんの姿が写っています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)