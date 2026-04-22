ドル円理論価格 1ドル＝159.04円（前日比+0.40円） ドル円理論価格 1ドル＝159.04円（前日比+0.40円）

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ドル円理論価格 1ドル＝159.04円（前日比+0.40円）



割高ゾーン：159.56より上

現値：159.28

割安ゾーン：158.52より下



過去5営業日の理論価格

2026/04/21 158.63

2026/04/20 158.48

2026/04/17 158.70

2026/04/16 158.63

2026/04/15 158.64



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

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