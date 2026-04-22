22日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比21.4％減の506億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同23.9％減の395億円となっている。



個別ではグローバルＸ 超短期円建て債券 ＥＴＦ <502A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> 、ｉシェアーズ オートメーション＆ロボット ＥＴＦ <2522> 、ｉシェアーズ 米国連続増配株 ＥＴＦ <2014> 、グローバルＸ 自動運転＆ＥＶ <2867> など19銘柄が新高値。



そのほか目立った値動きではＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> が3.64％高と大幅な上昇。



一方、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> は4.73％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は3.59％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> は3.22％安、上場インデックスファンド日経銀行株１０ <540A> は3.14％安と大幅に下落している。



日経平均株価が146円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金290億3900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均342億8900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が28億7700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が21億3500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が19億1300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が14億5200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が9億2000万円の売買代金となっている。



株探ニュース