明大入学の本田紗来、ミニ丈スタイルの“大学生コーデ”を披露「めちゃくちゃかわいい」「足ほっそい」 着用ブランドも紹介
本田真凜＆本田望結を姉に持ち、自身もフィギュアスケーター・モデルとして活躍する本田紗来が21日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈ルックの“大学生コーデ”を披露した。
【写真】「めちゃくちゃかわいい」「足ほっそい」本田紗来のミニ丈スタイルの“大学生コーデ”
紗来は、9日の投稿で「大学に進学しました。充実した大学生活にしていきます」と報告。
写真には「明治大学 入学式」と書かれており、SNSでは祝福の声が相次いだほか名門大学への進学も大きな話題となっていた。
すでに大学生活を楽しんでいるようで、この日の投稿では「大学コーデ」とつづり、モノトーンでまとめた着こなしを披露。「キラキラツイード生地がかわいい」というセットアップはミニ丈デザインで、春の陽気のなか美脚を大胆にのぞかせている。
着用ブランドについても紹介し、セットアップは「MAJESTICLEGON（マジェスティックレゴン）」、ブーツは「CHARLES ＆ KEITH (チャールズアンドキース) 」、リングは「engbrox（エングブロックス）」とそれぞれ説明した。
文末では「朝昼はとっても暑いけど夜は肌寒いから、体調には気にかけて、水分たくさんとってあげてくださいね」と、ファンを気遣っている。
コメント欄には「めちゃくちゃかわいい」「スタイル良すぎるし可愛いすぎやん」「足ほっそい」「ほんとにこの可愛いさは神」「大学生活大変だと思うけど元気そうでよかった！」「これからたくさん大学コーデ載ると思うと思うとうれしい」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「めちゃくちゃかわいい」「足ほっそい」本田紗来のミニ丈スタイルの“大学生コーデ”
紗来は、9日の投稿で「大学に進学しました。充実した大学生活にしていきます」と報告。
写真には「明治大学 入学式」と書かれており、SNSでは祝福の声が相次いだほか名門大学への進学も大きな話題となっていた。
着用ブランドについても紹介し、セットアップは「MAJESTICLEGON（マジェスティックレゴン）」、ブーツは「CHARLES ＆ KEITH (チャールズアンドキース) 」、リングは「engbrox（エングブロックス）」とそれぞれ説明した。
文末では「朝昼はとっても暑いけど夜は肌寒いから、体調には気にかけて、水分たくさんとってあげてくださいね」と、ファンを気遣っている。
コメント欄には「めちゃくちゃかわいい」「スタイル良すぎるし可愛いすぎやん」「足ほっそい」「ほんとにこの可愛いさは神」「大学生活大変だと思うけど元気そうでよかった！」「これからたくさん大学コーデ載ると思うと思うとうれしい」などと、さまざまな反響が寄せられている。