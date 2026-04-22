【テーラーメイドNew『TP5/TP5x』ボール】マスターズ＆国内男子ツアー優勝ボールを競技アマチュアが使ってみた！

2026年のマスターズはローリー・マキロイが2連覇を達成。同日には国内男子ツアーの開幕戦で石坂友宏が初優勝。2人の勝利にはテーラーメイドのNew『TP5』『TP5x』ボールが貢献したことは間違いない。そんなプロも認めるボールを使ってみたいと思う人、とくに競技ゴルファーには多いはず。そこで、全国各地で年間300試合以上を開催する「スクランブルゴルフ選手権」の1会場で、出場選手全員に配られ、その使用感を取材してきた。

マキロイの『TP5』と

石坂の『TP5x』に

参加者も興味深々

マキロイは“ソフトな打感に高スピン”の『TP5』、石坂友宏は“飛距離性能の高さも両立させた”『TP5x』を使用。この2モデルを大会出場者全員に配布したところ、早速スタートホールのティーショットから使用する選手もいたが「スクランブルゴルフ選手権」は競技のルール上、ボールを途中で変更してもOKなので、競技中に両モデルを打ち比べる選手も多数いた。

ソフトな打感に高スピン『TP5』

飛距離性能の高さも両立

『TP5x』

ローリー・マキロイ選手

今回New『TP5』『TP5x』ボールを配布した大会は、ゴルフライフが主催する「第8回日本スクランブルゴルフ選手権2026 関東Bブロック 第3予選」(会場／千葉県・南総カントリークラブ)。競技スタート前に、チーム戦23組、ダブルス戦22組、計136名の出場者全員にNew『TP5』と『TP5x』が1スリーブずつ（3個・計6個）配られた。

【使用感レビュー】

『TP5』派

石田周良さん

（49歳・HDC9）

いろいろなボールを使ってきましたが、『TP5』は今までにないくらいソフトな感触。フェースにボールがくっつく感じがとてもよかったです。私はパターはスパイダーを使っているんですが、相性がいいのか、マキロイが降臨したのか（笑）、ロングパットもバシバシ決まったので今シーズンは『TP5』に変えようと思っています。

千葉昇平さん

（43歳・HDC18）

ドライバーは球の曲がりが抑えられる『R7 Quad』ミニドライバーを使いましたが、『TP5』ボールとの組み合わせは打感がやわらかくて、ボールがヘッドに乗る感じがするので球筋のコントロールがしやすく、ふだんよりも曲がらない弾道が打てました。アイアンも含めて球筋を自在に操りやすい。スピン性能の高さにも大満足です。

『TP5x』派

恩河 力さん

（30歳・HDC9）

ソフトながら芯を感じられる打感と打音は、ボールに弾き感があって飛びますね！ そのおかげでパー5では2オンに成功し、イーグルが獲れました！ 飛ぶだけではなく、アイアンやアプローチのときにほしいスピンもほどよく入ってくれるので、グリーンで止まってくれる。ピンを積極的に狙っていけるボールですね。

鈴木 瞬さん

（43歳・HDC11）

ふだんからソフトなボールを使っていますが『TP5x』でも十分にやわらかい。ロングショットでは球のつかまりがよくなって、そのぶん飛距離も伸びている感じがしました。高い飛距離性能とスピン性能を両立させているというのは本当で、ドライバーからアプローチまで、非常に使い心地のいいボールでした。

ボールの高性能によって

ショットの質がレベルアップ

New『TP5』『TP5x』ともに、コアやコーティング、ディンプルを新設計にリニューアル。その性能はPGAツアーの猛者たちだけでなく、一般のアマチュアゴルファーのスピン量や球の高さ、飛距離などを「もっとこうしたい！」と望むものにレベルアップさせる。出場選手たちの「いいボールをコース上で体験できた」という声のとおり、ボールによっての違いは大きく出る。そして、その差がスコアアップへとつながっていく。

●オープン価格（編集部調べ：1ダース7500円前後） ●商品の問い合わせ／テーラーメイド ゴルフ www.taylormadegolf.jp

写真＝田中宏幸、田辺JJ安啓（R・マキロイ）、協力＝日本スクランブルゴルフ選手権、ゴルフライフ