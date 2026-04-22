元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈（30）が21日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。幼少期の習い事の影響により、飲み会で考えてしまうことを明かした。

この日のテーマは「タメになる習い事発表会」。出演者たちが、過去に習った習い事に関する思い出話を披露した。

これまで岩田が経験した習い事はバレエ、そろばん、塾、ピアノ、習字、水泳と紹介された。その中で「『この習い事をやってよかった』しみじみ感じた瞬間」のトークテーマの際、そろばんについて語った。

そろばんを習ったことにより、処理能力や瞬発力などが鍛えられて数字に強くなったという岩田。「今でもめちゃめちゃ生かされてるな」と実感する場面があるという。それが「ご飯とか行って、凄いお酒飲む人と、全くお酒を飲まない人がいるじゃないですか。それとかもちゃんと計算して、一人あたりのお金を出すようにしたりとか」と飲み会の席だった。

これを聞いたMCの明石家さんまは「お前…飲みながら割ってんのか…」と苦笑。ゲストの「ハライチ」岩井勇気も「楽しくないでしょ?飲み会が」と指摘した。スタジオが笑いに包まれる中、岩田は「お酒飲まないから…これがこれで…」と自然と計算してしまうのが癖になっているとした。

だが、隣に座っていたタレントの中山秀征は「今こうやって話していると、凄く清楚（せいそ）な感じで、考えてて、質素にいこうと思ってるでしょ?全然…飯食べに行った時に、めちゃくちゃ食いますからね」と暴露。これに対し、岩田は大笑いし、さんまが「それでも計算しとんねん」とフォローした。

すると、中山は「でも、払ってるのこっちですからね。計算いらない」とバッサリ。この事実にさんまは「お前あれか!人のおごりやって分かったら食えるのか!?割り勘の時だけ計算するのか」とツッコミを入れてスタジオの笑いを誘った。