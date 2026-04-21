「30歳を過ぎても実家暮らしというのは…」34歳女性、年収500万円。貯金150万円でも親に甘えてしまう現実
親への気遣いや将来の備えを重視し、家族との良好な関係を保ちながら実家を拠点に生活する道を選ぶ人もいます。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、福岡県福岡市在住・34歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：会社員
在住：福岡県福岡市
家族構成：親1人、子ども1人（自分）
世帯年収：自分500万円
実家の間取り：一軒家5LDK
交際費：2万円
毎月のお小遣い：5万円
毎月の貯金額：8万円
貯金総額：150万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「予定はない」と話しました。
さらに「親との仲も良いし家を出ていく理由もない。若い頃に貯金をしてこなかったので、実家で暮らしながら貯金を頑張りたいため。職場からの距離も近いので、実家暮らしを選んでいます」と話してくれました。
また「仕事をしながら家事を1人でしなければならないめ、その点が苦労だと感じます」と、胸の内を明かしてくれました。
お金に関する悩みでは「つい親に甘えてしまって自分の思うように貯金ができないことが悩みです。自分に厳しくお金の使い方を決めることが苦手」と続けてくれました。
親の見守りと貯蓄の両立に励む一方、周囲の偏見や自己管理の難しさに悩む姿も。家族の絆を支えに、世間体にとらわれない自分らしいライフスタイルと家計の確立を模索しています。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、福岡県福岡市在住・34歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：34歳女性
職業：会社員
在住：福岡県福岡市
家族構成：親1人、子ども1人（自分）
世帯年収：自分500万円
実家の間取り：一軒家5LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：3万円
交際費：2万円
毎月のお小遣い：5万円
毎月の貯金額：8万円
貯金総額：150万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「予定はない」と話しました。
「貯金を頑張りたい」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「高齢の親が1人ということもあり心配なため、実家暮らしを選んでいる」と回答。
さらに「親との仲も良いし家を出ていく理由もない。若い頃に貯金をしてこなかったので、実家で暮らしながら貯金を頑張りたいため。職場からの距離も近いので、実家暮らしを選んでいます」と話してくれました。
「偏見の目で見られる」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「今のところ恋愛をする気はないが、以前、30歳を過ぎても実家暮らしというのは何か性格が難しいのではないかなど、偏見の目で見られることが多かったため苦労しました」とのこと。
また「仕事をしながら家事を1人でしなければならないめ、その点が苦労だと感じます」と、胸の内を明かしてくれました。
お金に関する悩みでは「つい親に甘えてしまって自分の思うように貯金ができないことが悩みです。自分に厳しくお金の使い方を決めることが苦手」と続けてくれました。
親の見守りと貯蓄の両立に励む一方、周囲の偏見や自己管理の難しさに悩む姿も。家族の絆を支えに、世間体にとらわれない自分らしいライフスタイルと家計の確立を模索しています。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)