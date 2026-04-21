西野カナとNiziUのコラボ曲「LOVE BEAT」メイキングMV公開 貴重なオフショットも
西野カナとNiziUのコラボレーション曲として話題の「LOVE BEAT（feat. NiziU）」のメイキングMVが公開された。
【動画】西野カナ「LOVE BEAT（feat. NiziU）」メイキングMV
メイキングMVでは、西野がNiziUのメンバーに直接ボーカルディレクションをするレコーディング時の裏側の一部とともに、配信リリースに先駆けて楽曲の1コーラスを聴くことができる。
また、そのレコーディング時に西野とNiziUの10人で撮影された貴重なオフショットも公開された。
「LOVE BEAT（feat. NiziU）」は、フジテレビ系『めざましテレビ』2026年度テーマソングとして番組内で放送中。5月15日に配信リリース、5月27日にCDリリースされる。
【動画】西野カナ「LOVE BEAT（feat. NiziU）」メイキングMV
メイキングMVでは、西野がNiziUのメンバーに直接ボーカルディレクションをするレコーディング時の裏側の一部とともに、配信リリースに先駆けて楽曲の1コーラスを聴くことができる。
また、そのレコーディング時に西野とNiziUの10人で撮影された貴重なオフショットも公開された。
「LOVE BEAT（feat. NiziU）」は、フジテレビ系『めざましテレビ』2026年度テーマソングとして番組内で放送中。5月15日に配信リリース、5月27日にCDリリースされる。