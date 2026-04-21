女性ファッション誌「ViVi（ヴィヴィ）」（講談社）の専属モデルを務めるアリアナさくらさんと雑賀サクラさんが、4月23日に発売される同誌6月号のViViの夏恒例水着企画「さくサクのSUMMER MEMORIES」に登場、水着ショットが公開されました。石垣島にてロケを敢行し、ひと足早く可愛い水着と思い出づくり。ViViがイチオシの、トレンド柄の水着から韓国やタイの派手でユニークな水着はもちろん、さくらとサクラの美くびれ、美ヒップに惚れぼれするビジュアルカットが盛りだくさんです。



【写真】究極の美尻と密着Tバック 美人姉妹エリマリ1st写真集

普段からメリハリボディのアリアナさくらさんと雑賀サクラさんが、ViVi編集部からのラブコールで２年連続水着ロケへ。2人は撮影日に向け、ジムに通ったり、食事を調整したりと、水着が似合うカラダ作りに挑んでくれました。



出発前日の天気予報では３日間雨…だったのですが、石垣島に到着して早々にアリアナさくらさんが「なんだか晴れる気がする！」と宣言。1日目のロケハン時には、雨の場合の撮影場所を考えていたほど、どんより雲が広がっていましたが、諦めることなくてるてる坊主まで作ってくれたモデルズ。



そして撮影当日、早朝から準備をしていざ撮影！というタイミングで、モデル2人が砂浜を歩いていると、雲の隙間から青空がのぞき、太陽の光が降り注ぐミラクル！後光を連れて現れたさくサクに、スタッフ一同大感動でした。



2人がカメラフォルダを覗き見したようなカットがたっぷりで、夏に向けてモチベーションがアガること間違いなし。ビーチやプールで全力で遊ぶのも、写真を撮るのも楽しくなる、かわいい水着が勢揃いの「さくサクのSUMMER MEMORIES」をお楽しみに。



ふたりのカメラフォルダを覗き見したようなカットがたっぷり、この企画を読むだけで、来たる夏に向けてのモチベーションがアガること間違いなし。ビーチやプールで全力で遊ぶのも、写真を撮るのも楽しくなる、今年GETしたいかわいい水着が勢揃いの「さくサクのSUMMER MEMORIES」をお楽しみに！