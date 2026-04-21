飲料から食品、サプリメントまで、今は睡眠にまつわる機能性表示食品が多数登場している。ここでは、編集部オススメの商品を、含まれる機能性関与成分とともに紹介する。

【教えてくれた人】



睡眠美容コンサルタント・松本美栄さん

睡眠デトックス・姿勢美矯正サロン「プロスパービューティー」オーナー。「一般社団法人濃縮睡眠協会」代表理事。著書に「濃縮睡眠メソッド」など。

プロが解説！お悩み別睡眠サポート成分

ひと口に睡眠対策用の「機能表示食品」といっても、配合されている成分は様々。また、それぞれがもたらす機能性も異なる。そこで松本先生が、お悩み別におすすめ成分を解説！

■お悩み１： 寝つきが悪い…

おすすめ成分： グリシン／ラフマ由来エキス

「人は入眠時に深部体温（体内の温度）が低くなります。グリシンにはそれを素早く下げる働きがあるので、自然と入眠しやすくなります。また、天然ハーブ『ラフマ』の葉由来のエキスには、眠りを誘う『メラトニン』というホルモンの原料である『セロトニン』の分泌を促す作用があります」

■お悩み 2：モヤモヤして眠れない…

おすすめ成分：GABA／L-テアニン／オルニチン

「ベッドに入っても考えごとで頭がいっぱいになりがちな人は、リラックスを促す副交感神経よりも、体を活動的にする交感神経が優位になっている可能性があります。そんな方には、副交感神経の働きを高めストレスを緩和させる効果が報告されているGABAや、交感神経の働きを抑制するL-テアニン、オルニチンがおすすめです」

■お悩み3： 朝すっきり起きられない…

おすすめ成分：L-テアニン／オルニチン

「L-テアニンは、脳内でα波の出現を促しリラックス状態にするという報告があるので、深く眠りやすくなります。また、オルニチンには、ストレスを感じたときに分泌されるホルモンを抑制する働きがあるので、長時間眠った感覚を得やすくなりますよ」

■お悩み4： 夜中に目が覚める…

おすすめ成分：グリシン／クロセチン

「グリシンは、深部体温を下げ入眠しやすくするだけでなく、深い睡眠の比率を向上させる効果が報告されています。またクロセチンは、摂取による中途覚醒回数の減少が報告されている成分です」

GABAに加えビタミンB1も新配合！味も穏やかなオレンジ味に

ハウスウェルネスフーズ

ネルノダ睡眠＋疲労感ケア

オープン価格（6本／実勢1540円）

GABA：100mg

1日あたり：約256円 ※1日1本換算

25年秋にリニューアルし、新たにビタミンB1を配合したGABA入りドリンク。味もすっきりしたオレンジ味から、寝る前に落ち着いた気分になれそうなオレンジ味へと刷新した。

ハウスウェルネスフーズ ネルノダ睡眠＋疲労感ケア １００ｍｌ×6本 ネルノダ \1,391 （2026/04/20 16:34時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

お酢だけど飲みやすく砂糖も不使用便利なストレートも

ヤマモリ

GABA100睡活ビネガー（希釈タイプ）

オープン価格（実勢918円）

GABA：100mg

1日あたり 約57円 ※1日1杯、30ml換算

自社製造のGABAを配合したビネガー飲料。お酢なのに飲みやすい乳酸菌飲料味で、水や炭酸、牛乳などと割って楽しめる。砂糖不使用。そのまま飲めるストレートタイプもある。

ヤマモリ GABA100 睡活ビネガー 500ml ×2本 ヤマモリ \1,457 （2026/04/20 16:33時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

有効成分をリポソーム化してスムーズな吸収をサポート

ファイン

グリシンGABAプレミアム

オープン価格（実勢1814円）

GABA：200mg〜400mg、グリシン：225〜450mg、L-テアニン：25〜50mg

1日あたり 約60円〜120円 ※1日あたり3〜6粒換算

成分のスムーズな吸収をサポートするリポソーム技術を施したグリシンに加え、GABA、L-トリプトファン、L-テアニンと、合計4種の休息成分を配合。味や香りが気にならない粒タイプだ。

【ぐっすり＆リラックス】ファイン(FINE JAPAN) ファイングリシン+ グリシンGABAプレミアム 15~30日分 LipoMaxグリシン GABA 400mg テアニン トリプトファン タブレット 国内生産 ファイン(FINE JAPAN) \1,127 （2026/04/20 16:33時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

寝る前にサッと食べられるジュレタイプ

アサヒグループ食品

ネナイトジュレ

オープン価格（実勢1058円）

L-テアニン：200mg

1日あたり：約151円 ※1日1本換算

「睡眠不足大国・日本」の社会課題に向き合うブランドとして誕生し、ブランド累計販売数200万個突破。本品はカモミールレモン風味のジュレで、寝る前に食べやすいスティック包装だ。

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5種類のハーブを使った溶かして飲むノンカフェイン茶

養命酒製造

ぐっすりタイム

5500円（30本入り）

GABA：100mg、クロセチン：7.5mg

1日あたり 約180円 ※1日1杯換算

健康茶として近年人気が高まっているルイボスティーをベースに、カミツレやレモンバーム、クコの実など、厳選した5種類のハーブをブレンド。150㎖のお湯や水に溶かして飲む。ノンカフェイン。

【養命酒製造 の睡眠サポート茶】ぐっすりタイム, ノンカフェイン, 良質な眠りをサポート, 30包入り, クロセチン・GABA配合 養命酒製造 \5,500 （2026/04/20 16:32時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

発売20年を超えるロングセラーブランドの新顔はストレスケアに対応

味の素

ぐっすり「グリナ」睡眠ケア＆ストレスケア〈ドリンクタイプ〉

100mlボトル缶 1801円（6本） ●味の素公式通販サイトの価格

GABA：100mg、グリシン：3000mg

1日あたり 約300円 ● 1日1本換算

2005年にデビューしたロングセラーブランドに2024年仲間入り。グリシンに加え、ストレスケアにつながるGABAを配合し、さらなる安眠を追求。フルーティなアップル味だ。

味の素 グリナ 睡眠ケア&ストレスケア グリシン GABA 睡眠 [機能性表示食品] ドリンクタイプ 6日分 100mL缶×6本 グリナ \1,810 （2026/04/20 16:32時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

疲労感と穏やかな気持ちをサポートするサプリンメント

キリン

キリン オルニチンPRO

疲労感＆気持ちケア＋睡眠の質 15日分

3499円

オルニチン：1600mg

1日あたり 約233円 ※1日6粒換算

疲労感の軽減と穏やかな気持ちをサポートする機能とともに、睡眠の質の向上もサポートする機能性表示食品。体だけでなく心までトータルで考えて、朝から前向きに1日をスタートしたい方をサポートする。

キリン オルニチンPRO 疲労感 ＆ 気持ちケア + 睡眠の質 サプリ 機能性表示食品 オルニチン ストレス 緊張 穏やかな気持ち 睡眠ケア 錠剤 小粒 [ 肝臓エキス しじみ 不使用] 15日分 オルニチン \3,499 （2026/04/20 16:31時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

製薬会社が作る天然ハーブ由来成分を使ったドリンク

常盤薬品工業

すや睡眠 ドリンクタイプ

216円

ラフマ由来ヒペロシド：1mg、ラフマ由来イソクエルシトリン：1mg

1日あたり 216円 ※1日1本換算

「眠眠打破」や「南天のど飴」で知られる製薬会社発のシリーズのノンカフェインドリンクタイプ。甘さが残り過ぎず、さっぱりとした後味で、寝る前にも飲みやすいラベンダーピーチ味。

すや睡眠 ドリンクタイプ10本 睡眠 快眠 深い眠り ラフマ GABA 常盤薬品工業 \2,200 （2026/04/20 16:31時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

冬の睡眠ケアに最適！手足の冷え対策にもなる成分をブレンド

ノエビア

ノエビア スッキリ快眠

6804円

ラフマ由来ヒペロシド：1mg、ラフマ由来イソクエルシトリン：1mg、1日あたり 約226円 ※1日1杯換算

ラフマ由来成分に加え、冷えにより低下した血流を正常に整え、手足の皮膚表面温度などを軽減する機能表示成分「ヒハツ由来ピペリン類」も配合。はちみつジンジャーティー風味でカフェインゼロだ。

NOEVIR ノエビア すっきり快眠 30袋 bi-sai \7,884 （2026/04/20 16:30時点 | 楽天市場調べ） 楽天市場 ポチップ ポチップ

※機能性表示食品は、医薬品ではありません。また、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

※「GetNavi」2026年2-3月合併号に掲載された記事を再編集したものです。

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