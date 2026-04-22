この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元教師のすぎやま氏が、YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」にて「身体測定で身長伸ばすウラ技」と題した動画を公開した。動画では、重力と背骨の仕組みを利用して、測定直前に身長を少しだけ伸ばす方法について解説している。



すぎやま氏は冒頭、身体測定で身長を伸ばす裏ワザについての質問に対し、「ありますよ」と自信を見せる。その理由として、人間は常に直立して生活しているため、体には絶えず重力がかかっていることを挙げた。この重力の影響により、「夜よりも朝の方が人間って身長高い」と、意外な事実を明かした。



しかし、学校で行われる身体測定では、測る時間や順番を自由に選ぶことはできない。そこで、すぎやま氏は身長が縮むメカニズムの核心に触れる。人間の背骨には間隔があり、それが「だんだん時間とともにちょっと押し潰されて夜になると身長が縮んじゃう」のだという。つまり、この押し潰された背骨の間隔を「ちょっと伸ばしてあげればいい」というのが、裏ワザの基本原理である。



そのための具体的なアクションとして提案したのは、「何かにぶら下がってブラブラする」という極めてシンプルな方法だ。この動作を行うことで、重力によって「ぎゅっと詰まってたのがちょっと伸びて」元の状態に近づき、「ちょっとだけ身長が高くなるらしい」と解説した。



最後にすぎやま氏は、実践する際の注意点として「あんまり無理はしすぎないで」と呼びかけた。身体測定の少し前に、無理のない範囲で鉄棒などにぶら下がることで、身長を伸ばせる可能性があると結論付けている。重力と背骨の構造の関係を理解することで、日常の何気ない疑問が紐解かれる解説となっている。