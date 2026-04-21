男性グループ「M！LK」の曽野舜太（23）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。出身大学を明かした。

この日はリーダーの吉田仁人とそろって登場。吉田は曽野について「こういう場所に来たら斬り込み隊長みたいな感じで。バッと言ってくれるし、結構元気で明るいんで。ありがたいんですよね」と称賛した。

吉田はさらに「かと思えば物凄い頭いいんで」と証言し、曽野は「いやいや」と謙遜。テロップでも「明るくてグループイチの秀才」と紹介され、卒業した大学を問われた曽野は「学習院大学」と返答した。

MCのフリーアナウンサー神田愛花は自身も学習院大卒業だけに「そりゃあ頭いいわ。後輩なんです」とドヤ顔で喜んだ。文系かと問い「文系です」と曽野が答えると「文系は特に頭がいいです」と太鼓判を押した。

曽野は「いやいや」と再び照れると、「ごきげんよう」と“学習院風”にあいさつ。神田も笑顔で「ごきげんよう」と反応して笑わせた。

MCの「ハライチ」澤部佑が「あいさつはやっぱり…」と続けると曽野は「“ごきげんよう”ですね」と平然と話した。

吉田は曽野の成績が「オール5なんでしょ」とも暴露。曽野は「小、中のあたりはオール5でしたね」と告白し、澤部は「中学オール5は結構凄いよね」と感心していた。