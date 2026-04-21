King Gnu新井和輝、井口理、勢喜遊が常田大希を語る。J-WAVE『SPARK』で特別企画放送

J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜から木曜24時より放送中の番組『SPARK』。4月21日（火）の放送回では、King Gnuの新井和輝、井口理、勢喜遊が、同バンドの常田大希について語り合う特別企画をオンエアする。

毎週火曜は新井がナビゲーターを務めており、今回は井口、勢喜がゲストとして登場。3人そろってのメディア出演は貴重な機会となる。番組では特別企画「常田くんについて語り合おう」を実施し、メンバーだからこそ知る常田の素顔や魅力、思わず笑ってしまうようなエピソードトークが展開される。

さらに、現在開催中の「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」にも話題が広がり、メンバーが考える「より良いライブをつくり上げるために大切にしていること」についても語られる。

放送はradikoのタイムフリー機能にて、オンエアから1週間聴取可能。

また、TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」のオープニングテーマとして書き下ろされたKing Gnuの最新曲「AIZO」は、2026年4月20日付オリコン調べでストリーミング累計1億回再生を突破。各種音楽チャートで合計83冠を達成するなど、国内外で注目を集めている。

【番組情報】

放送局：J-WAVE(81.3FM)番組名：SPARK放送日時：2026年4月21日（火）24:00〜25:00ナビゲーター： 新井和輝（King Gnu）ゲスト：井口理、勢喜遊（King Gnu）番組サイト：https://www.j-wave.co.jp/original/spark/