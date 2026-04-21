美人YouTuber、透け感タイツ×ショート丈ボトムスで美脚披露「オーラが凄い」「スタイルが神」の声
【モデルプレス＝2026/04/21】YouTuberコンビ・コノリリのコノミ（Conomi）が4月20日、自身のInstagramを更新。ミニボトムスをあわせたオールブラックコーディネートを投稿し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳美人YouTuber「爆美女すぎる」美脚透ける黒タイツコーデ
コノミはウルフギャング・ステーキハウスで撮影された写真を投稿。店の前に立つ全身ショットでは、ぱっつん前髪に耳の下で切り揃えられた黒髪ボブで、黒のアウターにショート丈のボトムス、透け感のある黒タイツに黒い靴をあわせ、スラリと伸びた脚が際立つ姿を披露している。
この投稿には「上目遣い最高」「可愛すぎる」「目の保養」「スタイルが神」「オーラが凄い」「爆美女すぎる」なとどコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳美人YouTuber「爆美女すぎる」美脚透ける黒タイツコーデ
◆コノミ、タイツ姿で美脚披露
コノミはウルフギャング・ステーキハウスで撮影された写真を投稿。店の前に立つ全身ショットでは、ぱっつん前髪に耳の下で切り揃えられた黒髪ボブで、黒のアウターにショート丈のボトムス、透け感のある黒タイツに黒い靴をあわせ、スラリと伸びた脚が際立つ姿を披露している。
◆コノミの投稿に反響
この投稿には「上目遣い最高」「可愛すぎる」「目の保養」「スタイルが神」「オーラが凄い」「爆美女すぎる」なとどコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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