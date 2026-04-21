「綺麗さに隙がない」板野友美、イメージキャラクター就任で美しい姿を披露「ぴったりすぎてかわいい」
タレントの板野友美さんは4月19日、自身のInstagramを更新。イメージキャラクターに就任したことを報告しました。
【写真】板野友美さんの美しい姿
この投稿にファンからは、「イメージキャラクターぴったりすぎてかわいいです」「昨日見かけて買っちゃいました」「かわいすぎるるるるぅ」「いつも美しいですね」「綺麗さに隙がない」「超絶最高に最強クラスに可愛い」と、絶賛の声が集まっています。
(文:鎌田 弘)
【写真】板野友美さんの美しい姿
「いつも美しいですね」板野さんは「この度THREEPPYからコスメが誕生 そしてコスメラインのイメージキャラクターになりました」とつづり、7枚の写真を載せています。雑貨ブランド「THREEPPY」から新しく誕生したコスメラインのイメージキャラクターに就任したようです。モデルショットも公開し、美しい姿を見せました。
「ふりふりパーカー」17日には「ふりふりパーカー」とつづり、黒いパーカーにミニ丈のスカートを着用した姿を披露した板野さん。清潔感のある服装からは、美脚がすらりと伸びていてスタイルが際立っています。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)