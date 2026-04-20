こんにちは！みなさん！

4月のコラムをお届けします！

先月はミュージカルのお稽古真っ只中で、

お休みをいただき更新できず、すみませんでした。

そして、ありがとうございました！

おかげさまで稽古に全集中することができ、

初めてのミュージカル公演を無事終えることができました！

すごい楽しかったなー！

劇中で結婚する役だったので、

ウェディングドレスも着ましたよ！

約1ヶ月かけてこの作品をみんなで作り上げたこと、

とても素敵な思い出です。

初めてのミュージカルがモデラートで本当によかった。

そして、ダンスも歌もお芝居も大好きなんだと、

改めて実感しました。

観に来てくださった皆さま、ありがとうございます。

これからも日々の活動を頑張っていきたいです。

正直、少し舞台ボケしてまして……

やっと生活を取り戻して、感覚が戻ってきました！笑

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気づけば、毎日ぽかぽか陽気の春。

お出かけするのが楽しい季節ですね！

2月に更新したときは、季節的にも何かと億劫だった私。

ミュージカルを経て、役の影響もあるのか、

体力もついてとてもアクティブになり、

最近はほぼ毎日出かけています！笑

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さて今回は、いや今回も？

3月頑張った自分を労る、

癒しスポットをご紹介します！

心から癒されに行ってきたので、

ぜひ皆さまにもチェックしてほしいですー！

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まずは…

猫カフェ MOCHA

https://catmocha.jp/

こちら全国展開されている有名な猫カフェ。

皆さま、猫カフェ行ったことありますか？

ある人の方が多いかな……？

わたしは過去に猫がいる動物カフェには行ったことがあったのですが、

ちゃんとした猫カフェは今回が初めて！

どちらかといえば犬派なのですが、

猫ちゃんも大好き！！！

お友だちに誘われて、この機会を逃すまいと行ってきたのですが、

正直こんなに癒されるとは思っていませんでした……。

今回は

猫カフェモカラウンジ 新宿店さんへ。

https://catmocha.jp/shop/shinjuku/

まず受付で抗菌スリッパに履き替えます。

スタッフさんに案内されるまま、自動端末で滞在時間やメニューを選択。

ひとりでも気軽に来れそうだなと思いました！

そのあとは荷物をロッカーに預けるのですが、

施設自体がとにかく綺麗で終始感動……！

めちゃくちゃ綺麗なスパ銭に来た感覚でした。

そして猫ちゃんたち！

個性豊かで、みんな本当にかわいい！

わたしの推しは、らいくんです……！君に決めた……！

あ！ドリンクが充実していて大感動でした！

（写真撮っておらずすみません）

ドキドキしながら、いざ猫ちゃんブースへ。

綺麗すぎる！

漫画やボードゲームも置いてあって、

めちゃくちゃいい場所を見つけてしまいました……！

そして……！

にゃんこたちがいっぱい！！！

みんなめちゃくちゃ可愛くて、これまた大感動！！！

座席もいろんなタイプがあって、

作業できそうなデスクから、ゆったりソファまで……最高！

料金的には長居した方がお得で、

気づいたら時間が溶けていました！笑

猫ちゃんたちが可愛すぎて、

しっかり課金しておやつをあげてしまいました！

推し猫らいくん！だよね！？

おやつあげられた……！

猫ってこんなに懐くんだ……。

ツンデレなイメージがあったので、

おやつの力すごいなと、感動の連続でした。

正直、猫ちゃん堪能しすぎました。

可愛すぎる。

お家ではだいもんの可愛さに毎日悶絶していますが、

猫ちゃんもいつかお迎えしたい……！

そうこうしていたら、ご飯タイムに！

朝と夜、この時間に滞在すれば

こんな光景が見られます！

みんな食いつきすごくて可愛かった！

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大満足で帰ろうとしていたとき、

奥のデスクでゲームを発見……！

思わず手に取ってしまいました。笑

ファミコンでマリオカート、初挑戦。難しい……！

猫ちゃんたち、本当にありがとう。

心が満たされました！

これから、少し作業したいときや、

次の予定までの空き時間などに、

普通のカフェよりも空いていて癒されるし、

猫カフェ、積極的に利用したいです！

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もう1本トピックを書こうと思っていたのですが、

思ったよりボリューミーになってしまったので、また今度！

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4月は新生活にも慣れてきて、

少し疲れを感じる瞬間もあると思います。

無理をせず、

自分の好きなことや心が躍ることを、

できるときにやってみてね！

わたしは最近、本当にフッ軽になったので、

次回のコラムまでにいろんなところに行くと思います！

YouTube更新するか！笑

TikTok「お労り」も徐々に上げていくので、

皆さまも常に自分を労る心を忘れずにね！

ラジオやその他のお仕事もがんばるー！

詳しくはSNSをチェックしてください！

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ではでは、ここまで読んでくれてありがとう！

ゆうでした！また来月ねー！

【井寄 優 リンク集】

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(執筆者: ゆう)