2012年に解散したバンド「ステレオポニー」のメンバーで、シンガーソングライターのAIMI（35）が20日、公式サイトを更新。シングルマザーであることを公表した。

同サイトで「このたびAIMIについて 皆さまへお伝えしたいことがございます。AIMIは現在 シンガーソングライターとして音楽活動を続ける一方でシングルマザーとして生活しております」と報告した。

これまで経緯を公表しなかった理由について「プライベートに関わる事柄についてはアーティスト活動においてこれまでも公表はしていなかった為公にすべきか迷いがありました。また、妊娠出産について取り扱うことについて さまざまな事情の中にいらっしゃる方々への配慮も含めて慎重に扱いたい内容でもありました。加えて自身のレーベル OHELLO RECORDS を設立し独立した時期とも重なっておりましたが、独立そのものは妊娠や出産とは無関係であり不要な憶測やご心配を招くことを避けたいという思いもありました。さらに当時はコロナ禍という社会状況の中にあり、子どもが安全に成長していくための時間を大切にしたいという考えもありました」と説明した。

このタイミングでの公表を決意した背景についても「10代から歌い続けてきたその歩みの先にある“今”を飾ることなく皆さまと共有しながらこれからのストーリーを一緒に見て共に歩んでいただきたい。そうした本人の意思のもと このタイミングでご報告をさせていただくこととなりました」と明かした。

そして「これからもAIMIは、自身の歩んできた道のりと現在の想いを大切にしながら音楽と真摯に向き合ってまいります。今後とも変わらぬご支援を賜れますと幸いです」と呼びかけた。