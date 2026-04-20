◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京競馬場・芝２０００メートル、２着馬までオークス・Ｇ１の優先出走権）＝４月２０日、栗東トレセン

この春２冠制覇の鞍上が頼もしい。リアライズルミナス（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）は全休日でもあり、馬房でのんびりと過ごした。甲斐助手は「順調に来ています。前走の勝ち時計も速かったし、いい内容でした」とうなずいた。昨夏のデビュー戦から期待されていたが、骨折での休養もあり、４戦目の前走が待望の初勝利だった。

この中間は猛時計を連発している。８日には栗東・坂路で４９秒９の１番時計。１５日のＣＷコースでも、６ハロン８０秒０―１１秒４としっかりと追い切られている。「体もしっかりしてきた。広いコースの方がいいし、東京も合うと思います」と同助手は期待した。

素質を高く評価している松山弘平騎手が、２戦ぶりに手綱を執る。「松山騎手も長い距離のほうがいいと言っていました。何とかオークスの権利を取りたいですね」。桜花賞、皐月賞を連勝した絶好調の鞍上とともに権利取りに挑む。