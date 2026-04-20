声優の早見沙織が19日、自身のインスタグラムを更新。人気声優コンビの2ショットを公開し、ファンを喜ばせた。



【写真】名シーンがよみがえる 人気声優のハグが尊すぎっ

早見は「楽屋が東山奈央ちゃんと一緒でした かのんちゃんの曲が聴けて、いろんな思い出が蘇りました…」とつづった。「かのんちゃん」とは2010年に放送されたアニメ「神のみぞ知るセカイ」の登場人物・中川かのんのこと。主人公のクラスメートのアイドルで東山が声を担当した。早見はヒロインの親友役を演じている。



別の投稿で早見はクリエイターでアーティストの渡辺翔の音楽家活動20周年を記念したフェスに参加したことを報告し、自身もアニメ「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかⅣ 深章 厄災篇」の主題歌で渡辺が作詞・作曲した「視紅」などを歌ったことを伝えている。



熱いハグの2ショットに、ファンからは「もう懐かしくて…！エモすぎました」「とッッッ尊い」といった声をはじめ、コメント欄には共演作品での役名が連発。「ゆきのとゆい」「Nagisa & mika」「神里綾華とムアラニ」など、キャラクターの名前での反応が多数。



早見と東山といえば、2013年のアニメ「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。」の雪ノ下雪乃(早見)と由比ヶ浜結衣(東山)のほか、「ブルーアーカイブ」では桐藤ナギサと聖園ミカ、ゲームでも「原神」の神里綾華とムアラニなど、2人がそろって出演している作品は数多い。また、東山が声優に加え、主題歌なども担当したアニメ「月がきれい」に重ね「月が綺麗ですね」といったコメントもあった。



早見は1991年生まれ。東京都出身。「鬼滅の刃」(胡蝶しのぶ)、「SPY×FAMILY」(ヨル・フォージャー)、「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか」(リュー・リオン)、「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」(鶴見知利子)などに出演。東山も「ニセコイ」(桐崎千棘)、「かくりよの宿飯」(津場木葵)、「彼女、お借りします」(更科瑠夏)など人気アニメに出演している。



（よろず～ニュース編集部）