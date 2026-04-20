SR渋谷の田中大貴がB1個人通算500スティールを達成…今季は平均1.0スティールで8番目の達成者に

4月18日に行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」第33節のサンロッカーズ渋谷vs横浜ビー・コルセアーズのGAME1で、田中大貴がB1個人通算500スティールを達成した。

この試合の前までに498スティールを積み上げた田中はスターターに名を連ねると、得点やアシストでチームに貢献。すると、第3クォーターに1本のスティールを記録し、試合残り時間2分09秒に2つ目のスティールを成功。B1個人通算500スティールの大台に乗せた。この記録はアイラ・ブラウン（京都ハンナリーズ）に次いで8人目の達成者となった。

長崎県出身で現在34歳の田中は、193センチ92キロのシューティングガード。Bリーグ開幕前の2014年からアルバルク東京でプレーし、Bリーグ2連覇やシーズンベストファイブ、ファイナルMVPなど数々のタイトルを獲得してきたが、2022－23シーズン終了後にA東京を退団。翌シーズンにSR渋谷へ移籍し、今シーズンはここまでB1リーグ戦で出場した50試合全てに先発出場し、1試合平均9.2得点2.7アシスト1.0スティールをマーク。地元長崎で開催されたオールスターゲームにも出場しオールスターMVPも獲得した。

■B1個人通算スティールランキング



1位：ベンドラメ礼生（SR渋谷）730



2位：マイケル・パーカー（元群馬、現B2愛媛）720



3位：中山拓哉（秋田）687



4位：川嶋勇人（京都）664



5位：ライアン・ロシター（A東京）661



6位：藤井祐眞（群馬）594



7位：アイラ・ブラウン（京都）511



8位：田中大貴（SR渋谷）501



9位：中東泰斗（名古屋D）497



10位：比江島慎（宇都宮）487



※4月19日終了時点







【動画】地元長崎で開催されたオールスターでMVPを獲得した田中大貴