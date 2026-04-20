U17アジア杯に臨むU-17日本代表メンバー23人発表!! 背番号10はFC東京MF北原槙、高体連から4人を選出
日本サッカー協会(JFA)は20日、サウジアラビアで開催されるAFC U17アジアカップ2026に臨むU-17日本代表メンバーを発表した。
背番号10を背負うMF北原槙(FC東京)の他、MF長南開史(柏)やMF和田武士(浦和)、DF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島)、DF熊田佳斗(大宮)らを選出。高体連からはGK高橋恒輝(大成高)、GK木田蓮人(帝京長岡高)、MF舘美駿(修徳高)、MF星宗介(尚志高)の4選手が名を連ねている。
大会は5月5日から22日までに実施。出場16か国は4つのグループに分かれ、上位2チームがグループリーグを突破する。また決勝トーナメントに進む8チームは、今年11月にカタールで行われるU-17ワールドカップ出場権も獲得できる。
グループBに入る日本は5月5日(日本時間6日1時KO)の初戦でカタール、9日(同10日1時KO)の第2戦で中国、12日(同13日1時KO)の第3戦でインドネシアと対戦予定となっている。
【スタッフ】
団長:山本昌邦(〜5/11)
団長:小倉勉(5/10〜)
監督:小野信義
コーチ:山橋貴史
アシスタントコーチ:小野木玲
GKコーチ:井出大志
フィジカルコーチ:小嶺肇之
テクニカルスタッフ:引田真尋
テクニカルスタッフ:羽山温音
【選手】
▼GK
23 高橋恒輝(大成高)
1 大下幸誠(鹿島ユース)
12 木田蓮人(帝京長岡高)
▼DF
3 元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島)※
13 エゼモクェ・チメヅェ海(C大阪U-18)
22 倉橋幸暉(鹿島ユース)
20 熊田佳斗(大宮)
2 橋本凜来(FC東京U-18)
4 竹内悠三(名古屋U-18)
▼MF
18 白男川羚斗(名古屋U-18)
19 舘美駿(修徳高)
15 恒吉良真(名古屋U-18)
5 星宗介(尚志高)
17 藤本祥輝(G大阪ユース)
7 長南開史(柏)
14 里見汰福(神戸U-18)
6 岩土そら(鹿島ユース)※
8 和田武士(浦和)
10 北原槙(FC東京)
16 木村風斗(川崎F U-18)
21 岡本新大(G大阪ユース)
▼FW
11 齋藤翔(横浜FCユース)
9 高木瑛人(鹿島ユース)
※4月25日(土)に行われる試合終了後チーム合流予定
【トレーニングパートナー】
TP*1竹原玲音(G大阪ユース)
TP*1浅田蓮(神戸U-18)
TP*1中山柊斗(横浜FMユース)
TP*2進藤新大(柏U-18)
TP*2瀬賀結臣(FC東京U-18)
*1の選手は国内活動のみ〜4/25まで帯同
*2の選手はグループステージ初戦の5/5まで帯同
背番号10を背負うMF北原槙(FC東京)の他、MF長南開史(柏)やMF和田武士(浦和)、DF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島)、DF熊田佳斗(大宮)らを選出。高体連からはGK高橋恒輝(大成高)、GK木田蓮人(帝京長岡高)、MF舘美駿(修徳高)、MF星宗介(尚志高)の4選手が名を連ねている。
グループBに入る日本は5月5日(日本時間6日1時KO)の初戦でカタール、9日(同10日1時KO)の第2戦で中国、12日(同13日1時KO)の第3戦でインドネシアと対戦予定となっている。
【スタッフ】
団長:山本昌邦(〜5/11)
団長:小倉勉(5/10〜)
監督:小野信義
コーチ:山橋貴史
アシスタントコーチ:小野木玲
GKコーチ:井出大志
フィジカルコーチ:小嶺肇之
テクニカルスタッフ:引田真尋
テクニカルスタッフ:羽山温音
【選手】
▼GK
23 高橋恒輝(大成高)
1 大下幸誠(鹿島ユース)
12 木田蓮人(帝京長岡高)
▼DF
3 元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島)※
13 エゼモクェ・チメヅェ海(C大阪U-18)
22 倉橋幸暉(鹿島ユース)
20 熊田佳斗(大宮)
2 橋本凜来(FC東京U-18)
4 竹内悠三(名古屋U-18)
▼MF
18 白男川羚斗(名古屋U-18)
19 舘美駿(修徳高)
15 恒吉良真(名古屋U-18)
5 星宗介(尚志高)
17 藤本祥輝(G大阪ユース)
7 長南開史(柏)
14 里見汰福(神戸U-18)
6 岩土そら(鹿島ユース)※
8 和田武士(浦和)
10 北原槙(FC東京)
16 木村風斗(川崎F U-18)
21 岡本新大(G大阪ユース)
▼FW
11 齋藤翔(横浜FCユース)
9 高木瑛人(鹿島ユース)
※4月25日(土)に行われる試合終了後チーム合流予定
【トレーニングパートナー】
TP*1竹原玲音(G大阪ユース)
TP*1浅田蓮(神戸U-18)
TP*1中山柊斗(横浜FMユース)
TP*2進藤新大(柏U-18)
TP*2瀬賀結臣(FC東京U-18)
*1の選手は国内活動のみ〜4/25まで帯同
*2の選手はグループステージ初戦の5/5まで帯同