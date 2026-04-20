4月15日にある女性Xユーザーが投稿した、東京ディズニーランドで撮影した写真が波紋を呼んでいる。

《ゴンチャアンバサダーなのでディズニーでもゴンチャ飲んだ(カップドリンクも持ち込み可)》

過去には「施設のオープン当初から禁止」と答えていた

一見何気ない投稿だが、ディズニーファンを中心に批判が殺到することに。

《本来はアレルギーだったり離乳食や水分補給を目的とした飲料を除いての持ち込みはダメなのに》

《パーク外の物って飲みきってから入るのが暗黙のルールだと思ってた 普通に恥ずかしくない…？》

女性ユーザーが《アンバサダー》と書いていたいため、禁止されている商用利用では？ という指摘も相次いだものの、こちらに関してはゴンチャの会員ランクの名称。投稿主も商用利用ではないとキッパリと否定している。

'25年に配信されたウェブメディア『オトナンサー』の記事では、広報担当者は飲食物の持ち込みについて、

「『非日常』を楽しんでいただくためです。施設のオープン当初から禁止しております」

と、回答している。しかし該当の投稿主は事前にメールにて、持ち込みが可能か確認したと投稿。添付された東京ディズニーリゾートからの回答という画像には、

《ソフトドリンクなどの蓋つきカップ（アルコールを含まない飲料）は、パークへお持ち込みいただけます》

と記されていた。公式サイトの《パークへお持ち込みいただけないもの》という項目の飲食物に関する部分には、

《酒類、持参した食べ物 、カン、ビン、（食物アレルギー等のお食事に制約のある場合を除きます）》

としか記されていないため、今回のゴンチャの持ち込みは問題ない気も……。実際、引用欄では、

《引用みーーーんなアホばっかでしぬ お弁当とフタの無い缶ビン飲料以外ならなんでも持ち込みOKよ》

と指摘しているユーザーもいた。そこでオリエンタルランドの広報部にゴンチャの持ち込みが問題ないか問い合わせをすると、

「本件につきまして、個別の事象につきましてはお答えしておりません」

との回答に留まった。

「ペットボトルや水筒のソフトドリンクの持ち込みを認めているのは、熱中症対策などの意味合いもあるでしょうね。今回持ち込んだゴンチャのドリンクは蓋ではなく、熱密封のフィルム方式のため、グレーでしょう。現地スタッフから許可が出ていたとしても、グレーな飲食物を持ち込んだとSNS投稿するのは止めたほうがいいと思います」（情報誌ライター）

ディズニーの世界観を壊さないためにも、SNS投稿するのはパーク内で販売している飲食物だけにしよう。