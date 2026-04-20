　4月20日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2957銘柄。東証終値比で上昇は1328銘柄、下落は1564銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが96銘柄、値下がりは127銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は150円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1711>　ＳＤＳＨＤ　　　　　348　　+66（ +23.4%）
2位 <7183>　あんしん保証　　　201.8　+28.8（ +16.6%）
3位 <9993>　ヤマザワ　　　　　 1300　 +104（　+8.7%）
4位 <3933>　チエル　　　　　　　720　　+57（　+8.6%）
5位 <5341>　アサヒエイト　　　　320　　+22（　+7.4%）
6位 <4270>　ＢｅｅＸ　　　　　 2000　 +118（　+6.3%）
7位 <3635>　コーテクＨＤ　　　 1850 +106.0（　+6.1%）
8位 <3823>　ＷＨＤＣ　　　　　 58.9　 +2.9（　+5.2%）
9位 <8918>　ランド　　　　　　 10.5　 +0.5（　+5.0%）
10位 <3003>　ヒューリック　　　 1998　+93.5（　+4.9%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3793>　ドリコム　　　　　　390　　-34（　-8.0%）
2位 <247A>　Ａｉロボ　　　　 1262.1　-94.9（　-7.0%）
3位 <1382>　ホーブ　　　　　 1657.1　-63.9（　-3.7%）
4位 <7214>　ＧＭＢ　　　　　　947.9　-32.1（　-3.3%）
5位 <5134>　ＰＯＰＥＲ　　　　542.1　-17.9（　-3.2%）
6位 <3987>　エコモット　　　　643.9　-18.1（　-2.7%）
7位 <9282>　いちごグリン　　　59470　-1630（　-2.7%）
8位 <2370>　メディネット　　　 29.2　 -0.8（　-2.7%）
9位 <9236>　ジャパンＭＡ　　　 1070　　-28（　-2.6%）
10位 <8107>　キムラタン　　　　 31.2　 -0.8（　-2.5%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7453>　良品計画　　　　 3948.8　+92.8（　+2.4%）
2位 <6954>　ファナック　　　　 6629　 +126（　+1.9%）
3位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　360.4　 +3.5（　+1.0%）
4位 <4324>　電通グループ　　 3208.4　+30.4（　+1.0%）
5位 <6504>　富士電機　　　　11891.5 +111.5（　+0.9%）
6位 <7951>　ヤマハ　　　　　 1224.7　+11.2（　+0.9%）
7位 <4901>　富士フイルム　　 3204.9　+24.9（　+0.8%）
8位 <6770>　アルプスアル　　 2286.6　+16.6（　+0.7%）
9位 <6178>　日本郵政　　　　 1879.9　+13.4（　+0.7%）
10位 <8058>　三菱商　　　　　 4944.3　+34.3（　+0.7%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6902>　デンソー　　　　 1936.8　-25.7（　-1.3%）
2位 <7270>　ＳＵＢＡＲＵ　　 2537.5　-31.5（　-1.2%）
3位 <3659>　ネクソン　　　　 2774.6　-31.4（　-1.1%）
4位 <6841>　横河電　　　　　 5438.6　-61.4（　-1.1%）
5位 <9007>　小田急　　　　　　 1633　-18.0（　-1.1%）
6位 <4568>　第一三共　　　　　 2970　-30.0（　-1.0%）
7位 <6113>　アマダ　　　　　 2465.6　-21.9（　-0.9%）
8位 <9735>　セコム　　　　　 5957.9　-52.1（　-0.9%）
9位 <1802>　大林組　　　　　 3692.7　-31.3（　-0.8%）
10位 <3086>　Ｊフロント　　　 2467.3　-19.7（　-0.8%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース