[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1328銘柄・下落1564銘柄（東証終値比）
4月20日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2957銘柄。東証終値比で上昇は1328銘柄、下落は1564銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが96銘柄、値下がりは127銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は150円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1711> ＳＤＳＨＤ 348 +66（ +23.4%）
2位 <7183> あんしん保証 201.8 +28.8（ +16.6%）
3位 <9993> ヤマザワ 1300 +104（ +8.7%）
4位 <3933> チエル 720 +57（ +8.6%）
5位 <5341> アサヒエイト 320 +22（ +7.4%）
6位 <4270> ＢｅｅＸ 2000 +118（ +6.3%）
7位 <3635> コーテクＨＤ 1850 +106.0（ +6.1%）
8位 <3823> ＷＨＤＣ 58.9 +2.9（ +5.2%）
9位 <8918> ランド 10.5 +0.5（ +5.0%）
10位 <3003> ヒューリック 1998 +93.5（ +4.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3793> ドリコム 390 -34（ -8.0%）
2位 <247A> Ａｉロボ 1262.1 -94.9（ -7.0%）
3位 <1382> ホーブ 1657.1 -63.9（ -3.7%）
4位 <7214> ＧＭＢ 947.9 -32.1（ -3.3%）
5位 <5134> ＰＯＰＥＲ 542.1 -17.9（ -3.2%）
6位 <3987> エコモット 643.9 -18.1（ -2.7%）
7位 <9282> いちごグリン 59470 -1630（ -2.7%）
8位 <2370> メディネット 29.2 -0.8（ -2.7%）
9位 <9236> ジャパンＭＡ 1070 -28（ -2.6%）
10位 <8107> キムラタン 31.2 -0.8（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7453> 良品計画 3948.8 +92.8（ +2.4%）
2位 <6954> ファナック 6629 +126（ +1.9%）
3位 <6472> ＮＴＮ 360.4 +3.5（ +1.0%）
4位 <4324> 電通グループ 3208.4 +30.4（ +1.0%）
5位 <6504> 富士電機 11891.5 +111.5（ +0.9%）
6位 <7951> ヤマハ 1224.7 +11.2（ +0.9%）
7位 <4901> 富士フイルム 3204.9 +24.9（ +0.8%）
8位 <6770> アルプスアル 2286.6 +16.6（ +0.7%）
9位 <6178> 日本郵政 1879.9 +13.4（ +0.7%）
10位 <8058> 三菱商 4944.3 +34.3（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6902> デンソー 1936.8 -25.7（ -1.3%）
2位 <7270> ＳＵＢＡＲＵ 2537.5 -31.5（ -1.2%）
3位 <3659> ネクソン 2774.6 -31.4（ -1.1%）
4位 <6841> 横河電 5438.6 -61.4（ -1.1%）
5位 <9007> 小田急 1633 -18.0（ -1.1%）
6位 <4568> 第一三共 2970 -30.0（ -1.0%）
7位 <6113> アマダ 2465.6 -21.9（ -0.9%）
8位 <9735> セコム 5957.9 -52.1（ -0.9%）
9位 <1802> 大林組 3692.7 -31.3（ -0.8%）
10位 <3086> Ｊフロント 2467.3 -19.7（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1711> ＳＤＳＨＤ 348 +66（ +23.4%）
2位 <7183> あんしん保証 201.8 +28.8（ +16.6%）
3位 <9993> ヤマザワ 1300 +104（ +8.7%）
4位 <3933> チエル 720 +57（ +8.6%）
5位 <5341> アサヒエイト 320 +22（ +7.4%）
6位 <4270> ＢｅｅＸ 2000 +118（ +6.3%）
7位 <3635> コーテクＨＤ 1850 +106.0（ +6.1%）
8位 <3823> ＷＨＤＣ 58.9 +2.9（ +5.2%）
9位 <8918> ランド 10.5 +0.5（ +5.0%）
10位 <3003> ヒューリック 1998 +93.5（ +4.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3793> ドリコム 390 -34（ -8.0%）
2位 <247A> Ａｉロボ 1262.1 -94.9（ -7.0%）
3位 <1382> ホーブ 1657.1 -63.9（ -3.7%）
4位 <7214> ＧＭＢ 947.9 -32.1（ -3.3%）
5位 <5134> ＰＯＰＥＲ 542.1 -17.9（ -3.2%）
6位 <3987> エコモット 643.9 -18.1（ -2.7%）
7位 <9282> いちごグリン 59470 -1630（ -2.7%）
8位 <2370> メディネット 29.2 -0.8（ -2.7%）
9位 <9236> ジャパンＭＡ 1070 -28（ -2.6%）
10位 <8107> キムラタン 31.2 -0.8（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7453> 良品計画 3948.8 +92.8（ +2.4%）
2位 <6954> ファナック 6629 +126（ +1.9%）
3位 <6472> ＮＴＮ 360.4 +3.5（ +1.0%）
4位 <4324> 電通グループ 3208.4 +30.4（ +1.0%）
5位 <6504> 富士電機 11891.5 +111.5（ +0.9%）
6位 <7951> ヤマハ 1224.7 +11.2（ +0.9%）
7位 <4901> 富士フイルム 3204.9 +24.9（ +0.8%）
8位 <6770> アルプスアル 2286.6 +16.6（ +0.7%）
9位 <6178> 日本郵政 1879.9 +13.4（ +0.7%）
10位 <8058> 三菱商 4944.3 +34.3（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6902> デンソー 1936.8 -25.7（ -1.3%）
2位 <7270> ＳＵＢＡＲＵ 2537.5 -31.5（ -1.2%）
3位 <3659> ネクソン 2774.6 -31.4（ -1.1%）
4位 <6841> 横河電 5438.6 -61.4（ -1.1%）
5位 <9007> 小田急 1633 -18.0（ -1.1%）
6位 <4568> 第一三共 2970 -30.0（ -1.0%）
7位 <6113> アマダ 2465.6 -21.9（ -0.9%）
8位 <9735> セコム 5957.9 -52.1（ -0.9%）
9位 <1802> 大林組 3692.7 -31.3（ -0.8%）
10位 <3086> Ｊフロント 2467.3 -19.7（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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