イ・ソンビン、非正規雇用→仮想通貨の世界に飛び込む キム・ヨンデはエリート社員に 韓国ドラマ『月まで行こう』、U-NEXTで配信決定＜キャスト・あらすじ＞
俳優のイ・ソンビン、キム・ヨンデら出演する韓国ドラマ『月まで行こう』（全12話）が、29日よりU-NEXTオリジナルとして独占配信されることが決定した。
【場面ショット】キム・ヨンデの肩に寄り添い…
同作は、不安定な雇用環境の中で明日の暮らしさえままならない女性たちが、一攫千金を夢見て仮想通貨という未知の世界へ飛び込み成長していく姿を描いた物語。物語の中心となるのは、大手製菓会社に勤務しながらも、非正規雇用という立場で将来への不安を抱える3人の独身女性となる。
『少年時代 -恋と涙と青春と-』『酒飲みな都会の女たち』で主演を果たしたイ・ソンビンが演じるのは、貧しさに耐え忍んだ子供時代を経て、特別な武器を持たぬまま社会の荒波に揉まれる等身大のヒロイン、チョン・ダヘ。そして、表向きは平穏な会社員を装いつつ、その裏で切実に金の算段に追われるカン・ウンサンを、『甘くない女たち〜付岩洞＜プアムドン＞の復讐者〜』等で存在感を示す実力派のラ・ミランが、深みのある演技で体現する。さらに、ガールズグループ「gugudan」のメンバーとしてデビューし、現在は俳優として活躍するチョ・アラムが、MZ世代を象徴する「YOLO（今を生きる）族」のキム・ジソンを好演する。
また、3人と対照的な存在で、ダヘの上司であり最年少役員としてエリート街道を突き進むハム・ジウを、『流れ星』『昼に昇る月』のキム・ヨンデが演じる。かつて歌手という夢を諦めたジウと、仮想通貨に夢を託すダヘが出会い交錯することで、理想と現実の狭間で揺れ動きながら進んでいくロマンスも見どころとなる。
「非正規雇用」「経済的困窮」「独身生活」という共通の孤独を抱えたダヘとジソンが、ウンサンの誘いをきっかけに仮想通貨投資の世界へと足を踏み入れる。現実に翻弄されながらも、必死に「月（一攫千金の象徴）」を目指す3人の奮闘をリアルに描き出す作品となっている。
■スタッフ
監督：オ・ダヨン、チョン・フン
■キャスト
イ・ソンビン、ラ・ミラン、チョ・アラム、キム・ヨンデ ほか
■ストーリー
マロン製菓に勤めるチョン・ダヘ、カン・ウンサン、キム・ジソン。業務評価はいつも「無難」の非正規社員の3人は、部署は違えど苦楽を共にする仲。ある日、お金もなく人生を悲観するダヘに、ウンサンは人生を逆転させる切り札として“コイン投資”を勧める。
【場面ショット】キム・ヨンデの肩に寄り添い…
同作は、不安定な雇用環境の中で明日の暮らしさえままならない女性たちが、一攫千金を夢見て仮想通貨という未知の世界へ飛び込み成長していく姿を描いた物語。物語の中心となるのは、大手製菓会社に勤務しながらも、非正規雇用という立場で将来への不安を抱える3人の独身女性となる。
また、3人と対照的な存在で、ダヘの上司であり最年少役員としてエリート街道を突き進むハム・ジウを、『流れ星』『昼に昇る月』のキム・ヨンデが演じる。かつて歌手という夢を諦めたジウと、仮想通貨に夢を託すダヘが出会い交錯することで、理想と現実の狭間で揺れ動きながら進んでいくロマンスも見どころとなる。
「非正規雇用」「経済的困窮」「独身生活」という共通の孤独を抱えたダヘとジソンが、ウンサンの誘いをきっかけに仮想通貨投資の世界へと足を踏み入れる。現実に翻弄されながらも、必死に「月（一攫千金の象徴）」を目指す3人の奮闘をリアルに描き出す作品となっている。
■スタッフ
監督：オ・ダヨン、チョン・フン
■キャスト
イ・ソンビン、ラ・ミラン、チョ・アラム、キム・ヨンデ ほか
■ストーリー
マロン製菓に勤めるチョン・ダヘ、カン・ウンサン、キム・ジソン。業務評価はいつも「無難」の非正規社員の3人は、部署は違えど苦楽を共にする仲。ある日、お金もなく人生を悲観するダヘに、ウンサンは人生を逆転させる切り札として“コイン投資”を勧める。