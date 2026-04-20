ミセスがモー娘。OGと「巨大すべり台クイズ」で対決！テレビの王道企画「巨大扇風機」にも立ち向かう
Mrs. GREEN APPLEがMCを務める『テレビ×ミセス』のレギュラー第3回が、4月20日20時55分から放送。今回のコラボでは伝説の「巨大すべり台クイズ」が復活し、モーニング娘。OG軍団と対決する。
■ 大森元貴＆若井滉斗が絶叫！ 藤澤涼架が奇跡を巻き起こす!?
スタジオにそびえ立つ巨大なすべり台。出題されるクイズに順番に解答し、正解すれば相手の、不正解なら自分のすべり台がどんどんせり上がっていくあの「巨大すべり台クイズ」にミセスが初挑戦。対戦相手には、「巨大すべり台クイズ」で数々の名場面を生んできたモーニング娘。OGの中澤裕子、保田圭、矢口真里がジャージ姿で参戦する。
最後は絶壁状態となる超急なすべり台に、大森元貴＆若井滉斗が絶叫。そして、藤澤涼架は前人未到の絶壁すべり台に耐える、奇跡のひと幕を巻き起こす!? 知力と筋力の限界に挑む対決は必見だ。
また、「テレビが大好き」と公言するミセスメンバーが、テレビの王道企画とコラボ。今回立ち向かうのは「巨大扇風機」。強烈な風を真っ向から受けながら、ミセスの3人が強風ベストショットを撮影すべくポーズを決める。
そして、今回のスタジオライブでは、Mrs. GREEN APPLEの「クスシキ」を披露。楽曲の世界観を体現した、妖艶な衣装にも注目しよう。
(C)TBS
■番組情報
TBS系『テレビ×ミセス』
04/20（月）20:55～22:00
MC：Mrs. GREEN APPLE
進行：陣内智則
ゲスト：渋谷凪咲、中澤裕子、保田圭、矢口真里、チョコレートプラネット
■関連リンク
『テレビ×ミセス』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/tbstv_mga/
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com/