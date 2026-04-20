ミセスがモー娘。OGと「巨大すべり台クイズ」で対決！テレビの王道企画「巨大扇風機」にも立ち向かう

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Mrs. GREEN APPLEがMCを務める『テレビ×ミセス』のレギュラー第3回が、4月20日20時55分から放送。今回のコラボでは伝説の「巨大すべり台クイズ」が復活し、モーニング娘。OG軍団と対決する。

■ 大森元貴＆若井滉斗が絶叫！ 藤澤涼架が奇跡を巻き起こす!?

スタジオにそびえ立つ巨大なすべり台。出題されるクイズに順番に解答し、正解すれば相手の、不正解なら自分のすべり台がどんどんせり上がっていくあの「巨大すべり台クイズ」にミセスが初挑戦。対戦相手には、「巨大すべり台クイズ」で数々の名場面を生んできたモーニング娘。OGの中澤裕子、保田圭、矢口真里がジャージ姿で参戦する。

最後は絶壁状態となる超急なすべり台に、大森元貴＆若井滉斗が絶叫。そして、藤澤涼架は前人未到の絶壁すべり台に耐える、奇跡のひと幕を巻き起こす!? 知力と筋力の限界に挑む対決は必見だ。

また、「テレビが大好き」と公言するミセスメンバーが、テレビの王道企画とコラボ。今回立ち向かうのは「巨大扇風機」。強烈な風を真っ向から受けながら、ミセスの3人が強風ベストショットを撮影すべくポーズを決める。

そして、今回のスタジオライブでは、Mrs. GREEN APPLEの「クスシキ」を披露。楽曲の世界観を体現した、妖艶な衣装にも注目しよう。

(C)TBS

■番組情報

TBS系『テレビ×ミセス』

04/20（月）20:55～22:00

MC：Mrs. GREEN APPLE

進行：陣内智則

ゲスト：渋谷凪咲、中澤裕子、保田圭、矢口真里、チョコレートプラネット

■関連リンク

『テレビ×ミセス』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/tbstv_mga/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/