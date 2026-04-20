「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、「パペットスンスン」と二度目となるコラボレーションアイテムを、6月19日から、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売する。

「パペットスンスン」はパペットの国＜トゥーホック＞に住む6才のパペットの男の子スンスンの何気ない日常を描いた作品で、脱力感があり可愛らしい世界観で人気を集めている。

今回のコレクションは「スンスンたちとアイスクリーム」をテーマに、これからの季節が楽しみになるようなアイテムが登場する。



ウィメンズ商品ラインアップ（一部）

ウィメンズは、アイスクリームショップワゴンやメニュー表などをデザインしたグラフィックTシャツや、アイスのフレーバーをイメージしたコットンパジャマ、スンスンとノンノンの刺繍が入ったソックスを取り揃えている。キッズは、ウィメンズとリンクコーデが楽しめるデザインや、トレンド感のあるクロップド丈のグラフィックTシャツを展開する。



キッズ商品ラインアップ（一部）

ウィメンズとキッズのグラフィックTシャツにデザインしているアイスクリームショップワゴンは、同コラボレーションだけのオリジナルグラフィックなので、ぜひ注目してほしいとのこと。スンスンがチョコミントアイスから、ノンノンがバニラアイスから顔を出すデザインのミニポーチは、カラビナ付きでバッグなどに取り付けることができる。



ミニポーチ

外出でもおうちの中でも、スンスンたちのアイテムで夏のファッションを楽しんでほしい考え。

［小売価格］990円〜2990円

［発売日］6月19日（金）

ジーユー＝https://www.gu-global.com/jp/ja