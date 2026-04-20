ファーストサマーウイカ「天然なのよ！」 SNSでの整形疑惑に反論、悪質な虚偽投稿へ毅然と釘を刺す【コメント全文】
タレントで俳優のファーストサマーウイカ（35）が19日、自身のSNSを更新。「目頭切開やってないです！」とつづり、ネット上での「整形疑惑」について言及した。
【動画】整形疑惑を真っ向否定、ファーストサマーウイカの幼少期〜現在までの変遷
投稿で「目頭切開やってないです！自慢だけど、目、どこもイジってないです！目頭切開したみたいに綺麗な目ってことだよね？頬パツパツも生まれつき！」と書き出し、真っ向から否定した。
続けて「いつも謎のおじさんアカウントにヒアル入れてるって言われる！整形詳しい人はちゃんと見分けついてると思うけど、私の頬は天然なのよ！むしろメーラーファット除去したほうがいい？頬骨高すぎ？つらい ただ、目の開きはやっぱり昔より重くなってきたから、いつかまぶたの下垂対策したい！」と、コンプレックスに触れつつも、現在は何も手を加えていないことを強調している。
最後に「生まれつきの顔を整形したって勘違いされるの光栄だけど、 写真使って虚偽やありもしない事勝手に書いてる方、やめてくださいね！言いましたよ！」と、自身の写真が悪用されることや、憶測で語られることに対して、誤った情報を発信しないよう呼びかけた。
この投稿に、コメント欄には「元々メイクが上手いでばずったんですよね」「ウイカ節いつもさっぱりすっきり！みていて清々しいです！」「いつも綺麗なお顔で大好き」「ウイカさんほんま綺麗ですわ」「いや、きれいよ」などと、はっきり否定する姿に称賛する声が集まっている。
【動画】整形疑惑を真っ向否定、ファーストサマーウイカの幼少期〜現在までの変遷
投稿で「目頭切開やってないです！自慢だけど、目、どこもイジってないです！目頭切開したみたいに綺麗な目ってことだよね？頬パツパツも生まれつき！」と書き出し、真っ向から否定した。
続けて「いつも謎のおじさんアカウントにヒアル入れてるって言われる！整形詳しい人はちゃんと見分けついてると思うけど、私の頬は天然なのよ！むしろメーラーファット除去したほうがいい？頬骨高すぎ？つらい ただ、目の開きはやっぱり昔より重くなってきたから、いつかまぶたの下垂対策したい！」と、コンプレックスに触れつつも、現在は何も手を加えていないことを強調している。
この投稿に、コメント欄には「元々メイクが上手いでばずったんですよね」「ウイカ節いつもさっぱりすっきり！みていて清々しいです！」「いつも綺麗なお顔で大好き」「ウイカさんほんま綺麗ですわ」「いや、きれいよ」などと、はっきり否定する姿に称賛する声が集まっている。