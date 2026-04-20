『花とゆめ』漫画サイトがオープン 24の他メディアと共通IDで使用可能 『暁のヨナ』『フルバ』など3日間全話無料キャンペーン開催
白泉社のマンガサイト「花とゆめ＋（プラス）」が、きょう20日オープンした。あわせて、コミチによる出版社およびウェブトゥーンスタジオ向けマンガSaaS「コミチ＋」の導入およびサイト運営支援が提供されることが発表された。
【画像】キャラ大集結！アニメ続編楽しみ『暁のヨナ』イラスト
『花とゆめ』は創刊から50年以上にわたり少女漫画の可能性を切り拓いてきた雑誌。「花とゆめ＋」は、雑誌連載中作品やWebオリジナル作品、歴代の有名作品を掲載。雑誌の最新話も同時配信され、作品の魅力をより幅広く楽しめる。
コミチは、SNSや検索経由で読者がスムーズにアクセスできる「コミチ＋」を提供するほか、「花とゆめ＋」のブランディング強化、作品の認知拡大や新規読者の獲得、単行本の販売促進を実現し、サイトの成長を支援する。
また、「コミチ＋」の導入により、先行して導入している「ヤングアニマルWeb（白泉社）」「チャンピオンクロス（秋田書店）」「竹コミ！（竹書房）」をはじめとする24のメディアと共通IDが使用可能に。この仕組みにより、作品のさらなる認知拡大に寄与することが期待できる。
加えて、自社メディアを活用した作品PR・新作認知・作品販売、ユーザーとの接点づくりとデータ取得・分析、実験的な作品の掲載、新人・プロ作家募集起点などの施策の実現が可能に。
特に、自社での「作品PR」「新作認知」へのニーズが高まっており、編集部が自力でプロモーションを行う重要性が増している中、SNSや検索エンジン、ニュースサイトへの配信を通じて、効率的かつ運用次第では低コストでユーザーを獲得できるWebマンガサイトの役割が、改めて注目されている。
さらに、「花とゆめ＋」オープンキャンペーンとして、全作品が最新話直前まで無料で読めるキャンペーンが3日間限定で実施される。『多聞くん今どっち!?』（師走ゆき）『暁のヨナ』（草凪みずほ）『春の嵐とモンスター』（ミユキ蜜蜂）『スキップ・ビート！』（仲村佳樹）『顔だけじゃ好き になりません』（安斎かりん）などの人気作や、『フルーツバスケット』（高屋奈月）『学園アリス』（樋口橘）『ぼくの地球を守って』（日渡早紀）『赤ちゃんと僕』（羅川真里茂）『コレットは死ぬことにした』（幸村アルト）『墜落JKと廃人教師』（sora）といった名作も最新話直前まで全話無料となる。
【画像】キャラ大集結！アニメ続編楽しみ『暁のヨナ』イラスト
『花とゆめ』は創刊から50年以上にわたり少女漫画の可能性を切り拓いてきた雑誌。「花とゆめ＋」は、雑誌連載中作品やWebオリジナル作品、歴代の有名作品を掲載。雑誌の最新話も同時配信され、作品の魅力をより幅広く楽しめる。
また、「コミチ＋」の導入により、先行して導入している「ヤングアニマルWeb（白泉社）」「チャンピオンクロス（秋田書店）」「竹コミ！（竹書房）」をはじめとする24のメディアと共通IDが使用可能に。この仕組みにより、作品のさらなる認知拡大に寄与することが期待できる。
加えて、自社メディアを活用した作品PR・新作認知・作品販売、ユーザーとの接点づくりとデータ取得・分析、実験的な作品の掲載、新人・プロ作家募集起点などの施策の実現が可能に。
特に、自社での「作品PR」「新作認知」へのニーズが高まっており、編集部が自力でプロモーションを行う重要性が増している中、SNSや検索エンジン、ニュースサイトへの配信を通じて、効率的かつ運用次第では低コストでユーザーを獲得できるWebマンガサイトの役割が、改めて注目されている。
さらに、「花とゆめ＋」オープンキャンペーンとして、全作品が最新話直前まで無料で読めるキャンペーンが3日間限定で実施される。『多聞くん今どっち!?』（師走ゆき）『暁のヨナ』（草凪みずほ）『春の嵐とモンスター』（ミユキ蜜蜂）『スキップ・ビート！』（仲村佳樹）『顔だけじゃ好き になりません』（安斎かりん）などの人気作や、『フルーツバスケット』（高屋奈月）『学園アリス』（樋口橘）『ぼくの地球を守って』（日渡早紀）『赤ちゃんと僕』（羅川真里茂）『コレットは死ぬことにした』（幸村アルト）『墜落JKと廃人教師』（sora）といった名作も最新話直前まで全話無料となる。
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