20日午前9時すぎ、上越市大貫の上信越自動車道上り線で走行中の普通乗用車がクマと衝突しました。



警察によりますと、20日午前9時10分ごろ、車を運転していた人から「午前9時10分ごろ、高速道路を運転中、体長約1mのクマ1頭と衝突した。その後クマは左方向へ立ち去った」と110番通報がありました。現場は金谷トンネルの手前で、クマは道路の右側から左側へ横断してきて 衝突後そのまま左方向へ逃げたということです。



この事故によるケガ人はいませんでしたが、車の前方部分がへこむ被害がありました。現場は民家から離れており交通規制は行われていません。