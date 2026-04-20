【スタバ新作】ストロベリー果肉増量で『チラックスソーダ』が再登場 ゆずシトラスも復活へ
スターバックスは、フルーツとソーダの爽快感を楽しめるビバレッジ「チラックス ソーダ」2種を24日から発売する。昨年好評を博したシリーズで、今年はストロベリーの果実感を強化し、ゆずシトラスも再登場する。
【画像】試してみたい！おすすめカスタマイズ
「チラックス ソーダ」は“Chill & Relax”をコンセプトに、炭酸の爽快感とフルーツ果肉、シトラスの香りを組み合わせた一杯。レモンやライム、グレープフルーツに加え、梨やハーブなど10種類以上の香りをブレンドしたグリーンシトラスフレーバーシロップが特徴で、軽やかな余韻が広がる仕立てとなっている。
「チラックス ソーダ ストロベリー」は、ストロベリー果肉とソーダに同シロップを合わせた商品。今年は果肉を増量し、果実本来の甘さと満足感を高めた。爽快な炭酸と贅沢な果肉のコントラストが際立つ一杯となる。一方、「チラックス ソーダ ゆずシトラス」は、ゆず果皮にグレープフルーツとオレンジを組み合わせたフルーツソーダに同シロップを加え、香り豊かで立体的な味わいに仕上げている。
また今年は、気分に合わせたカスタマイズ提案も展開する。リフレッシュしたい時には「ゆずシトラス」にチャイシロップを加え、スパイス感のある味わいに。リラックスしたい時には「ストロベリー」をブラックティーに変更しホワイトモカシロップを追加することで、まろやかなミルクティー風に仕立てられる。さらに気分を上げたい時には「ゆずシトラス」にエスプレッソを加え、意外性のあるエスプレッソソーダのような味わいも楽しめる。。
なお、ロイヤルティプログラム「Starbucks Rewards」会員向けに、22日から23日まで先行販売も実施。Tallサイズ限定で、モバイルオーダーなどから一足早く楽しめる機会を用意する。
■商品概要 価格はすべて税込
「チラックス ソーダ ストロベリー」
「チラックス ソーダ ゆずシトラス」（ゆず果肉・果汁5％未満）
Tallサイズ（持ち帰り579円／店内590円）
Grandeサイズ（持ち帰り624円／店内635円）
Ventiサイズ（持ち帰り668円／店内680円）
※ソーダはティー（ブラック／パッション）に変更可能
・販売期間：2026年4月24日〜
※一時的な欠品や早期終了の可能性がある
・取扱店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
【画像】試してみたい！おすすめカスタマイズ
「チラックス ソーダ」は“Chill & Relax”をコンセプトに、炭酸の爽快感とフルーツ果肉、シトラスの香りを組み合わせた一杯。レモンやライム、グレープフルーツに加え、梨やハーブなど10種類以上の香りをブレンドしたグリーンシトラスフレーバーシロップが特徴で、軽やかな余韻が広がる仕立てとなっている。
また今年は、気分に合わせたカスタマイズ提案も展開する。リフレッシュしたい時には「ゆずシトラス」にチャイシロップを加え、スパイス感のある味わいに。リラックスしたい時には「ストロベリー」をブラックティーに変更しホワイトモカシロップを追加することで、まろやかなミルクティー風に仕立てられる。さらに気分を上げたい時には「ゆずシトラス」にエスプレッソを加え、意外性のあるエスプレッソソーダのような味わいも楽しめる。。
なお、ロイヤルティプログラム「Starbucks Rewards」会員向けに、22日から23日まで先行販売も実施。Tallサイズ限定で、モバイルオーダーなどから一足早く楽しめる機会を用意する。
■商品概要 価格はすべて税込
「チラックス ソーダ ストロベリー」
「チラックス ソーダ ゆずシトラス」（ゆず果肉・果汁5％未満）
Tallサイズ（持ち帰り579円／店内590円）
Grandeサイズ（持ち帰り624円／店内635円）
Ventiサイズ（持ち帰り668円／店内680円）
※ソーダはティー（ブラック／パッション）に変更可能
・販売期間：2026年4月24日〜
※一時的な欠品や早期終了の可能性がある
・取扱店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）