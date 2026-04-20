あらすじ

2011年3月11日、宮城県亘理（わたり）町。 イチゴ農家の長男・谷川晃は、東京の大学への進学を決め、親友の沢村純と故郷を離れていた。

その日、亘理町は津波に襲われ、父の広太郎、母のクミ、祖父の行雄、弟の航ら家族全員が行方不明に。 復興が進む中でも家族の消息は分からず、「自分だけが幸せになるわけにいかない」と苦しみ続ける晃は、恋人・岡本美結との結婚にも踏み出せずにいた。 そんな彼の前に、ある日、不思議なタクシーが現れる。



今作は、東日本大震災をテーマにした脚本家・内館牧子さんによる同名小説を原作に、演出・鈴木裕美さん、脚本・G2さんのもと、初めて舞台化された作品です。

主人公・谷川晃を演じるのは、宮城県出身の八乙女光さん。親友役に福田悠太さん、弟役に藤井直樹さんが出演します。さらに、恋人・岡本美結役に堺小春さん、母役に西尾まりさん、父役に中村まことさん、祖父役に福島県出身の斉藤暁さんと、確かな実力を持つ俳優陣が揃っています。

本記事では、取材会の様子と観劇レビューをお届けします。

©︎2026 舞台「小さな神たちの祭り」

東日本大震災から15年が経ちました。

時の流れは社会を前へと向かわせますが、その速度に心が追いつかない人も確かに存在します。

本作の主人公・晃は、まさにその一人です。震災で家族全員を失い、自分だけが生き残った彼の生活は、その日を境に大きく変わってしまいます。周囲が差し伸べる手を拒み、優しさすら遠ざけてしまう彼の姿は、一見すると「前を向けない人間」に映るかもしれません。

しかし、それは彼が弱いからでも、駄目だからでも、ネガティブだからでもありません。

“あの日”で時間が止まってしまった人間の、どうすることもできない想いが、そうさせているのです。

かつて当たり前に笑えていた日常。それらを失った人にとって、「今までと同じように笑う」ことは簡単なことではありません。

「亡くなった人の分まで生きなければならない」--頭では理解していても、そうできない現実があります。ふとした瞬間に記憶がよみがえり、思考は「あの時もしも」に囚われ続けます。その繰り返しの中で、彼は前を向くことができずにいます。

物語は、そんな晃の気持ちに寄り添いながら、ゆっくりとゆっくりと進んでいきます。

©︎2026 舞台「小さな神たちの祭り」

晃は、いちご農家の長男ですが家は継がず、「将来のビジョンはないが、とりあえず東京の大学に進学する」――どこにでもいる青年です。寂しさを抱えながらも、上京への期待に胸をふくらませています。頼りなさもありますが、明るく、家族や友人に恵まれて育った人物像は、八乙女さんの持つ空気感とも重なります。

印象的なのは、震災前のいつもの朝の風景です。賑やかな食卓、家族との何気ないやり取り、姉弟喧嘩、父の優しい言葉、愛情に包まれた見送り。当たり前で幸せな日常が失われるとは思いもしなかっただけに、その後の出来事を思うと胸が締め付けられます。

特に心に残ったのは、弟・航役の藤井直樹さんと祖父役の斎藤暁さんです。

藤井さんはこれまでにも舞台で拝見してきましたが、弾けるような笑顔と誠実さがにじむ人物像は、今回の役にとてもよく合っていました。

八乙女光さんとは同じ事務所に所属しながら、本作が初共演とのことですが、お二人の周囲を照らすような笑顔と醸し出す雰囲気が似ており、兄弟としての関係性にも自然な説得力がありました。また、藤井さんは今回初めてギターに挑戦されたとのことで、その姿にもぜひ注目したいところです。

©︎2026 舞台「小さな神たちの祭り」

斎藤さんは主人公の祖父を演じ、飄々とした佇まいとやわらかな方言で、作品全体をあたたかく包み込み、安心感をもたらしています。

震災後、晃は周囲との関係を次々と断ち切っていきます。それまで見せていた八乙女さんの太陽のような笑顔が影を潜めていく様子は、観ていて心苦しくなります。

一緒に上京した親友・沢村とは、家族ぐるみの付き合いでした。

しかし、沢村の家族は全員無事だったため、家族全員が行方不明となった自分とは状況の違いを感じ、晃は距離を置いてしまいます。それでも沢村は、これまでと変わらず晃を気にかけ、大学に来なくなった彼を心配して声をかけ続けます。けれども、その親切がかえっていたたまれなさを募らせ、晃は彼を拒んでしまいます。

沢村を演じたのは、八乙女光さんと同じ事務所に所属する福田悠太さんです。

お二人にとっても本作が舞台初共演とのことですが、掛け合いはテンポよく、仲の良さが自然と伝わってきました。関係性がしっかりと築かれているからこそ、震災後に見せる二人のぎこちない距離に、胸が痛みます。福田さんの、根っからの人の良さがにじむ役どころも際立っていました。

©︎2026 舞台「小さな神たちの祭り」

そして晃には、理解し寄り添ってくれる恋人・美結ができます。

しかし、交際から2年が経っても、「結婚して家庭を持ち、自分だけが幸せに生きることはできない」という思いから、結婚に踏み切ることができずにいました。

親友の好意も、恋人の想いも、「家族を亡くした者にしかわからない」と拒絶し、殻にこもっていく晃。その姿にやきもきしながらも、どこか共感してしまう部分がありました。

私自身、熊本出身で、故郷が大きな地震に見舞われた際（2016年・熊本地震）、東京にいたため直接の被害は受けませんでした。しかし、地元が大きな被害に遭っている中で、自分だけが“いつも通りの生活を送っている”ことに、晃と同じように言いようのない申し訳なさを抱えていました。

周囲の人から「実家は大丈夫だった？」と聞かれるたびに、変に気を遣わせてはいけないと、大丈夫なふりをしてしまうこともありました。長期休みには地元に帰り、何かしら役に立ちたいと、行動せずにはいられない気持ちも理解できます。

また、私も震災ではありませんが、高校生の頃に父を亡くしました。

それまでくだらないことで笑い合っていた同級生たちと、同じように笑えなくなってしまった時期があります。同じ時間が流れているはずなのに、どこか取り残されているように感じていました。年月が少しずつ心を和らげてくれることはあっても、大切な人を失った悲しみや苦しみが、消えてなくなることはありません。

だからこそ、晃が抱える“どうしようもない喪失感”や“前に進もうとする葛藤”が、決して他人事ではなく、自分自身の記憶と重なりながら胸に迫ってきました。

物語中盤、家族を失い、友人や恋人からも離れ孤独だった彼の前に、不思議なタクシーが現れます。

「ありがとう」「ごめんね」「大好きだよ」――伝えられないまま、突然会えなくなってしまった家族に、もう一度会いたい。想いを伝えたい。幸せでいてほしい。晃の大きな後悔と強い願いが、届いたのでしょうか。

そこから物語は大きく転換し、ファンタジーの世界へと足を踏み入れていきます。

この世とあの世――。

今作は、震災の辛さや悲しさ、苦しさを描きながらも、作品全体にやさしくあたたかな光が差し込み、確かな希望を感じさせます。そこには、祈りにも似たメッセージが込められているようでした。

晃が喪失と向き合い、再び前へ踏み出すまでの物語は、観劇後も灯篭のように、静かな灯を心の奥に残し続けます。

後半の展開はタイトルへと結びついていきますので、その意味も含めて、ぜひ劇場で体感してみてください。

テーマ曲の作詞・作曲を八乙女光さん自身が手がけており、作品への想いが音としても立ち上がっています。

取材会では、八乙女さんが被災地を訪れ、地元の方々と交流された際のエピソードが語られました。宮城県亘理町では、舞台にも登場するいちご農家の方と話をされたそうで、「震災を乗り越え、どうやってイチゴ作りを続けてこられたのか」と尋ねた際、「毎年違うイチゴができるから、今年はどんなものができるのか楽しみで頑張れる」という言葉が印象に残ったといいます。八乙女さんは、その言葉に舞台との共通点を見出し、「同じことの繰り返しに見えても、日によって違い、同じものは二度と生まれない」と語ります。

また、本作は東北の震災を描いていますが、日本各地で自然災害が起きている今、さまざまな立場の人に、それぞれの視点で届く作品になるのではないかと話していました。

さらに、「震災に限らず、日常の中でも突然、目の前が真っ暗になるような出来事は誰にでも起こり得る。そうした人にとっての光のような作品になれば」と語り、「どこかに小さな光が灯っていると感じられるような作品として、誰かの背中をそっと押せたら」と想いを明かしていました。

©︎2026 舞台「小さな神たちの祭り」

劇中で大きな役割を担う“漂流ポスト”。

東日本大震災以降、亡くなった家族や会えなくなった大切な人へ、行き場のない想いを綴るために設けられたポストです。晃もそこに、近況や胸の内を書き記し、手紙を投函します。

この漂流ポストが、各公演会場のロビーに再現されます。

寄せられたメッセージは「灯篭」に仕立てられ、本作の舞台となっている宮城県亘理町の夏祭りにて、水面へと浮かべられるとのことです。

ご来場の際は、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。（詳細は公式ホームページをご覧ください）

今作は、東京・大阪・愛知に加え、福島・岩手・宮城でも上演されます。この物語が、一人でも多くの方のもとへ届きますように。

（文：あかね渉）