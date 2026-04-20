今の三重県が誕生して18日で150年となりました。

三重県庁では100周年を記念して埋められたタイムカプセルが掘り出され、50年ぶりに開封されました。

1876年、明治9年4月18日に旧・三重県と度会県が合併して誕生した三重県。

タイムカプセルは、50年前に100周年事業として当時の姿を後世に残そうと埋められたものです。

県庁の前庭で行われたセレモニーでは、一見知事をはじめ、当時、カプセルの埋設に関わった人などが順に土を掘り起こしていきました。

そして、クレーンでコンクリートのふたが開けられると、土の中で50年間眠り続けていたタイムカプセルが姿を現しました。

直径75センチ、重さ約330キロのカプセルのふたが開くと、中にはぎっしりと当時の資料などが詰められていました。

屋内に会場を移して行われた披露式では、50年前、園児だった吉野誓一さんが「県庁のまわりで踊るために練習した自分が描いたものが入っていたら嬉しい」と振り返りました。

このあと、当時の議会資料や教科書、玩具などカプセルの中身が披露され、訪れた人達が興味深そうに見入っていました。