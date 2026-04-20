20日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比9.5％減の568億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同17.4％減の396億円となっている。



個別ではグローバルＸ ＡＩ＆ビッグデータ ＥＴＦ <223A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジあり） <2841> 、グローバルＸ ステーブルコイン＆トークンビジネス <512A> 、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> 、ｉシェアーズ米国リート ＥＴＦ <1659> など35銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> など7銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ 上場投信 ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <535A> が5.87％高、ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> が3.88％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ タイ株式ＳＥＴ５０指数 <1559> が3.31％高、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> が3.17％高と大幅な上昇。



一方、東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ <1551> は3.03％安、ＮＺＡＭ 全世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <537A> は3.01％安と大幅に下落している。



日経平均株価が387円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金233億4400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均361億5000万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFでは日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が38億9800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が32億4400万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が29億3900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が21億200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が18億400万円の売買代金となっている。



株探ニュース