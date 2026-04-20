　20日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比9.5％減の568億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同17.4％減の396億円となっている。

　個別ではグローバルＸ　ＡＩ＆ビッグデータ　ＥＴＦ <223A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジあり） <2841> 、グローバルＸ　ステーブルコイン＆トークンビジネス <512A> 、グローバルＸ　半導体　ＥＴＦ <2243> 、ｉシェアーズ米国リート　ＥＴＦ <1659> など35銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ　Ｓ＆Ｐ５００　インバース <2249> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＮＡＳＤＡＱ１００　ダブルインバース <2870> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ　インバース <2240> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　Ｓ＆Ｐ５００　インバース <2238> など7銘柄が新安値をつけている。

　そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ　上場投信　ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <535A> が5.87％高、ＭＡＸＩＳ　ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> が3.88％高、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　タイ株式ＳＥＴ５０指数 <1559> が3.31％高、ＳＭＤＡＭ　Ａｃｔｉｖｅ　ＥＴＦ <349A> が3.17％高と大幅な上昇。

　一方、東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ <1551> は3.03％安、ＮＺＡＭ　全世界株式（ＭＳＣＩ　ＡＣＷＩ） <537A> は3.01％安と大幅に下落している。

　日経平均株価が387円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ　日経平均レバレッジ <1570> が売買代金233億4400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均361億5000万円を大きく下回っており低調。

　その他の日経平均ETFでは日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が38億9800万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が32億4400万円、ＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が29億3900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が21億200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が18億400万円の売買代金となっている。

株探ニュース