開催：2026.4.20

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 7 - 0 [ロイヤルズ]

MLBの試合が20日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとロイヤルズが対戦した。

ヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズ、対するロイヤルズの先発投手はコール・ラガンズで試合は開始した。

1回裏、2番 アーロン・ジャッジ 初球を打ってセンターへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 2-0 KC、7番 オースティン・ウェルズ 初球を打ってレフトへの犠牲フライでヤンキース得点 NYY 3-0 KC

2回裏、1番 ベン・ライス 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでヤンキース得点 NYY 4-0 KC

5回裏、5番 トレント・グリシャム 2球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでヤンキース得点 NYY 7-0 KC

試合は7対0でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのライアン・ウェザーズで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はロイヤルズのコール・ラガンズで、ここまで0勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-20 07:58:21 更新