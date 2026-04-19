【 お笑いタレント・マサルコ 】芸能界引退を発表 「もうやりたくないです笑」 今後はパートナーと愛犬を守りながら経営するゲイバーに尽力
お笑いタレント・マサルコさんが4月17日、自身のSNSを更新。
所属していた吉本興業を退所し、芸能界引退を発表しました。
【写真を見る】【 お笑いタレント・マサルコ 】芸能界引退を発表 「もうやりたくないです笑」 今後はパートナーと愛犬を守りながら経営するゲイバーに尽力
マサルコさんは「私、マサルコは入所10年の節目をもちまして吉本興業を退所することにしました。私が今後芸能活動をすることはありません。」と報告。
その理由について「芸能活動をやりたいという気持ちがなくなったからです。というかむしろもうやりたくないです笑」と、言及しています。
今後はSNSを続けながら、大阪で経営しているバー「ゲイバーゲイドルマスター」により注力するとのこと。「これからはマー君とシバスケという家族と、大切なお客様たちの集う店を守っていきます。皆さん大阪に来た際は是非一度お店に遊びに来てください！私はいつもここにいます！！」と呼びかけました。
そして「今までマサルコの応援！本当にありがとうございました！！そしてこれからもよろしくお願いします！！」と感謝を綴っています。
【担当：芸能情報ステーション】