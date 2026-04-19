【今週のAIトレンド丸わかり】Codexのデスクトップアプリが大リニューアル/Claudeのデザイン特化ツールClaude Design/Claude Codeの5つの新機能
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AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が、「【今週のAIトレンド丸わかり】Codexのデスクトップアプリが大リニューアル/Claudeのデザイン特化ツールClaude Design/Claude Codeの5つの新機能」と題した動画を公開した。今週発表された最新のAIツールや関連ニュースについて、速報形式で解説している。
動画前半では、最新AIツールが多数紹介された。注目の的はOpenAIが発表した「Codex」のデスクトップアプリの大規模リニューアルである。コーディング以外の能力が増強され、独自のカーソルでパソコン上のアプリを直接操作可能になったほか、内蔵ブラウザや「gpt-image-1.5」を用いた画像生成機能も追加された。
また、Anthropicからは複数の発表があった。「Claude Code」のCLI版には、タスクを繰り返し実行する機能や強力なコードレビュー機能が追加され、「Auto mode」による承認作業のスキップも可能になった。さらに、テキストや画像からアプリのプロトタイプを作成できるデザイン特化ツール「Claude Design」や、コーディング能力や画像認識能力が向上した最上位AIモデル「Claude Opus 4.7」も公開されている。
その他にも、Baiduの画像生成モデル「ERNIE-Image」、Googleの音声生成モデル「Gemini 3.1 Flash TTS」やmacOS向けGeminiアプリの登場、Canvaの大規模アップデート「Canva AI 2.0」など、多岐にわたるツールが紹介された。
動画後半のAI関連ニュースでは、AdobeとAnthropicの提携による画像編集AIの実装予定や、ソフトバンクやソニーグループなど4社が中心となって国産AI新会社を設立する動きが報じられた。さらに、米国のスニーカーブランド「オールバーズ」がAI事業へ転換し、株価が7倍に急騰したというニュースも取り上げている。
日進月歩で進化するAI業界において、各社の競争はますます激化していて、気になった最新ツールを実際に試してみることが推奨されている。
動画前半では、最新AIツールが多数紹介された。注目の的はOpenAIが発表した「Codex」のデスクトップアプリの大規模リニューアルである。コーディング以外の能力が増強され、独自のカーソルでパソコン上のアプリを直接操作可能になったほか、内蔵ブラウザや「gpt-image-1.5」を用いた画像生成機能も追加された。
また、Anthropicからは複数の発表があった。「Claude Code」のCLI版には、タスクを繰り返し実行する機能や強力なコードレビュー機能が追加され、「Auto mode」による承認作業のスキップも可能になった。さらに、テキストや画像からアプリのプロトタイプを作成できるデザイン特化ツール「Claude Design」や、コーディング能力や画像認識能力が向上した最上位AIモデル「Claude Opus 4.7」も公開されている。
その他にも、Baiduの画像生成モデル「ERNIE-Image」、Googleの音声生成モデル「Gemini 3.1 Flash TTS」やmacOS向けGeminiアプリの登場、Canvaの大規模アップデート「Canva AI 2.0」など、多岐にわたるツールが紹介された。
動画後半のAI関連ニュースでは、AdobeとAnthropicの提携による画像編集AIの実装予定や、ソフトバンクやソニーグループなど4社が中心となって国産AI新会社を設立する動きが報じられた。さらに、米国のスニーカーブランド「オールバーズ」がAI事業へ転換し、株価が7倍に急騰したというニュースも取り上げている。
日進月歩で進化するAI業界において、各社の競争はますます激化していて、気になった最新ツールを実際に試してみることが推奨されている。
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※管理人：ミライ ※すべてソースを基に制作しています