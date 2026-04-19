今日19日(日)は、近畿〜東北南部で最高気温25℃以上の夏日続出、山梨県では最高気温30℃以上の真夏日に迫る暑さの所もありました。季節先取りの暑さ、この先はどうなる?

19日(日)は夏日続出 真夏日に迫る所も

今日19日(日)は、東日本〜北日本を中心に晴れて、近畿〜東北南部では最高気温25℃以上の夏日地点が135地点(南鳥島除く)と、3日ぶりに130地点を超えました(15時まで)。





山梨県韮崎市では、最高気温29.0℃と、真夏日(最高気温30℃以上)一歩手前まで上がり、今日19日(日)は全国で一番となりました。2位は甲府市で28.8℃と、南鳥島を除くと、上位3地点が全て山梨県でした。その他、福島市26.2℃、東京都心25.6℃、名古屋市25.8℃、大阪市25.0℃など、夏日続出となりました。仙台市は23.8℃と今年一番上がりました。一方、九州や中国・四国は曇りや雨で、福岡23.8℃など、夏日地点はほとんどありませんでした。

季節先取りの暑さどうなる?

この先も、全国的に気温は平年より高い日が多いでしょう。



この時期の平年は、九州〜関東では20℃くらい、仙台など東北南部は16℃くらい、札幌など北海道では12℃くらいですが、各地で平年より高い日が多いでしょう。



明日20日(月)は、フェーン現象の影響で、特に、日本海側の地方で気温が上がり、秋田市や金沢市では今年初の夏日の予想です。



関東〜近畿では24℃〜25℃くらいまで上がりますが、夏日地点は今日19日(日)よりぐっと少なく、100地点に届かない予想です。



今年は4月11日(土)に静岡市で最高気温30.3℃と本州で初めて真夏日となり、その日の夏日は156地点と今年初100地点を超えました。その後、4月16日(木)に夏日地点136地点を観測し、今日19日(日)は熱日135地点と、今年3番目の多さとなりました(15時まで、南鳥島除く)。



この先1週間は、21日(火)と、23日(木)〜24日(金)に広く雨が降り、夏日地点が130地点を超える予想は今のところありません。ただ、湿度が高くなるため、ムシムシ、ジメジメしそうです。体調管理や食品の管理など、十分に注意しましょう。

暑熱順化はお早めに

今年は暑さに身体を慣らす暑熱順化を早めに行う必要がありそうです。ウォーキングや筋トレのほか、日常生活でもシャワーですませず湯船に浸かる、ひと駅余分に歩く、エスカレーターではなく階段を使うなど、ちょっとした事が汗をかくトレーニングになります。暑熱順化には2週間程度かかるといわれていますので、早速、今日から取り組んでみましょう。