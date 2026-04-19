◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）

クラシックの１冠目に１８頭が出走し、１番人気のロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）が逃げ切り、Ｇ１初勝利を飾った。松山弘平騎手は１７年アルアイン以来、同レース２勝目で、スターアニスで制した先週の桜花賞に続くＶ。ホープフルＳ覇者の同レース勝利は２０２０年に無敗３冠のコントレイル以来、６年ぶりとなった。

勝ち時計の１分５６秒５は２０２４年の紫苑Ｓでクリスマスパレードがマークした１分５６秒６を上回るコースレコード。また、２０２５年にミュージアムマイルがマークした１分５７秒０を上回るレースレコードとなった。

同馬はデビュー２戦目でホープフルＳを制し、Ｇ１初タイトル。今年初戦の共同通信杯は３着だったが、巻き返して１冠目を手にした。日本ダービー・Ｇ１（５月３１日）で２冠目をつかむか、注目される。なお、昨年、産駒がデビューしたワールドプレミアの産駒で、新種牡馬の同レース制覇は２２年のドレフォン以来８頭目（グレード制を導入した１９８４年以降）となる。

４番人気のリアライズシリウス（津村明秀騎手）が２着。９番人気のライヒスアドラー（佐々木大輔騎手）が３着に続いた。

松山弘平騎手（ロブチェン＝１着）「きょうも人気に支持していただいていたので、なんとか勝利することができてよかったですし、ありがとうございます。

（逃げの手を打ってきた）今の中山競馬場の芝が前有利なので、（内の）枠も良かったので、ある程度、流れには乗っていきたいなと考えていました。中山で昨年、経験しているのは大きかったですし、スタンド前からのスタートもしっかりこなしてくれました。本当にきょうはゲートも速かったです。ハナに行くのはあまり正直、考えてはなかったのですけど、スタートも良かったですし、周りの流れを見て、そういう形を取りました。

（最後の直線も強かった）一瞬、前に出られそうになったのですけど、もう一度、差し返してくれて、しぶとく強い競馬をしてくれたと思います。

（ずっとペアを組んできた。強さをどんなところに感じるか）最後の伸びは、すごくいいものを持っています。スタミナも今日みたいにレコードで勝つような、逃げ切るようなスタミナを持っています。本当に自在性があって、強いなと思います。

（松山騎手自身、スターアニスで制した桜花賞に続く２週連続の勝利。アルアインでＶの２０１７年以来、２度目の皐月賞制覇。Ｇ１通算１０勝目）自分でも２週連続はビックリなんですけど、馬が頑張ってくれたおかげだなと思うので、感謝の気持ちいっぱいです。

（ゴール後、ファンから弘平コール）うれしかったです。たくさんのファンの人がきていましたし、そのなかで勝つことができて、うれしいです。

（どんなレースを今後、見せたいか）まずは無事に次に行ってほしいなと思います。きょうは本当にありがとうございました。また強いロブチェンと一緒にレースをできるように頑張りますので応援をよろしくお願いします。きょうはありがとうございました」