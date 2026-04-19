横浜で大規模“無料”野外シネマフェス、上映作品が発表 ジブリや京アニ、ミッション：インポッシブルシリーズ、「BTTF」など【一覧・タイテ】
横浜・みなとみらいで5月2日〜6日に開催される日本最大級の都市型野外シネマフェスティバル『SEASIDE CINEMA 2026』の上映ラインナップが発表された。
【画像多数】『SEASIDE CINEMA 2026』イメージ＆上映作品ビジュアル
『SEASIDE CINEMA 2026』は、横浜赤レンガ倉庫、MARINE ＆ WALK YOKOHAMA、横浜ベイクォーター、横浜ワールドポーターズ、横浜ハンマーヘッド、パシフィコ横浜の6つの会場で、野外シアターや公開収録ステージなど、さまざまな映画をテーマにした体験が楽しめる。
今年は、『コクリコ坂から』や『この世界の片隅に』など、周年を迎える日本を代表するアニメーション特集をはじめ、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』や『マインクラフト／ザ・ムービー』など子供から大人まで楽しめる大人気作品、『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』『リンダ リンダ リンダ 4K』をはじめとするミニシアターを席巻した傑作、大人気スパイアクション映画『ミッション：インポッシブル』シリーズなど、多彩な全15作品を上映する。
さらに、横浜ハンマーヘッドには、5日間限定の公開収録ステージが登場。映画好きのゲストを迎え、音楽アーティストのミニライブも交えながら、映画と音楽が交差する特別なプログラムを届ける。
■RED BRICK（横浜赤レンガ倉庫）
「周年アニメーション映画特集」
5月2日 『映画 聲の形』
5月3日 『長靴をはいた猫』
5月4日 『コクリコ坂から』
5月5日 『天空の城ラピュタ』
5月6日 『この世界の片隅に』
いずれも開演：18:50〜
入場料：無料／当日先着順
■MARINE ＆ WALK （MARINE ＆ WALK YOKOHAMA）
「ミニシアターを席巻したマスターピース」
5月3日 『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』
5月4日 『リンダ リンダ リンダ 4K』
5月5日 『ストレイト・ストーリー』
5月6日 『ストップ・メイキング・センス 4Kレストア』
いずれも開場：14:00〜／開演：18:40〜
入場料：無料／当日先着順
■BAY QUARTER（横浜ベイクォーター）
「ミッション：インポッシブル コレクション」
5月3日 『M:i:III』
5月4日 『ミッション：インポッシブル ゴースト・プロトコル』
5月5日 『ミッション：インポッシブル ローグ・ネイション』
5月6日 『ミッション：インポッシブル フォールアウト』
いずれも開場：16:00〜／開演：18:30〜
入場料：無料／当日先着順
■WORLD PORTERS（横浜ワールドポーターズ）
「マインクラフト／ザ・ムービー」
5月3日 『マインクラフト／ザ・ムービー』
開演：19:00〜
入場料：無料／当日先着順（整理券配布予定）
■HAMMERHEAD（横浜ハンマーヘッド）
「Seaside Cinema Wave」
映画好きのゲストを迎え、音楽やファッション、横浜の街など、さまざまなカルチャーを交えたトーク番組を届ける。
開演：13:00〜
入場料 : 無料／当日先着順
■PACIFICO（パシフィコ横浜）
「バック・トゥ・ザ・フューチャー」
5月5日 『バック・トゥ・ザ・フューチャー』
開場：15:00〜／開演：18:15〜
入場料：無料／当日先着順
【画像多数】『SEASIDE CINEMA 2026』イメージ＆上映作品ビジュアル
『SEASIDE CINEMA 2026』は、横浜赤レンガ倉庫、MARINE ＆ WALK YOKOHAMA、横浜ベイクォーター、横浜ワールドポーターズ、横浜ハンマーヘッド、パシフィコ横浜の6つの会場で、野外シアターや公開収録ステージなど、さまざまな映画をテーマにした体験が楽しめる。
さらに、横浜ハンマーヘッドには、5日間限定の公開収録ステージが登場。映画好きのゲストを迎え、音楽アーティストのミニライブも交えながら、映画と音楽が交差する特別なプログラムを届ける。
■RED BRICK（横浜赤レンガ倉庫）
「周年アニメーション映画特集」
5月2日 『映画 聲の形』
5月3日 『長靴をはいた猫』
5月4日 『コクリコ坂から』
5月5日 『天空の城ラピュタ』
5月6日 『この世界の片隅に』
いずれも開演：18:50〜
入場料：無料／当日先着順
■MARINE ＆ WALK （MARINE ＆ WALK YOKOHAMA）
「ミニシアターを席巻したマスターピース」
5月3日 『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』
5月4日 『リンダ リンダ リンダ 4K』
5月5日 『ストレイト・ストーリー』
5月6日 『ストップ・メイキング・センス 4Kレストア』
いずれも開場：14:00〜／開演：18:40〜
入場料：無料／当日先着順
■BAY QUARTER（横浜ベイクォーター）
「ミッション：インポッシブル コレクション」
5月3日 『M:i:III』
5月4日 『ミッション：インポッシブル ゴースト・プロトコル』
5月5日 『ミッション：インポッシブル ローグ・ネイション』
5月6日 『ミッション：インポッシブル フォールアウト』
いずれも開場：16:00〜／開演：18:30〜
入場料：無料／当日先着順
■WORLD PORTERS（横浜ワールドポーターズ）
「マインクラフト／ザ・ムービー」
5月3日 『マインクラフト／ザ・ムービー』
開演：19:00〜
入場料：無料／当日先着順（整理券配布予定）
■HAMMERHEAD（横浜ハンマーヘッド）
「Seaside Cinema Wave」
映画好きのゲストを迎え、音楽やファッション、横浜の街など、さまざまなカルチャーを交えたトーク番組を届ける。
開演：13:00〜
入場料 : 無料／当日先着順
■PACIFICO（パシフィコ横浜）
「バック・トゥ・ザ・フューチャー」
5月5日 『バック・トゥ・ザ・フューチャー』
開場：15:00〜／開演：18:15〜
入場料：無料／当日先着順