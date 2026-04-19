「今日好き」相塲星音、新ヘアスタイル公開に反響「可愛いがまた更新された」「妖精さんみたい」
【モデルプレス＝2026/04/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた相塲星音（あいば・りのん）が4月19日までに、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美人JK「顔の小ささが際立ってる」ファン絶賛の新ヘア
相塲は「前髪ぱっつんにした ど〜〜〜かな？」と綴り、最新の自撮りショットを投稿。ニットのバブーシュカをかぶり、眉下で綺麗に切り揃えられた前髪と、編み込みを混ぜたロングヘアを合わせたスタイルを披露している。
この投稿にファンからは「可愛いがまた更新された」「妖精さんみたい」「ぱっつん前髪が似合いすぎ」「お人形みたいなビジュアルに釘付け」「さらに顔の小ささが際立ってる」「どストライクな可愛さ」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。相塲は「マクタン編」にて、河村叶翔（かわむら・かなと）とカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美人JK「顔の小ささが際立ってる」ファン絶賛の新ヘア
◆“かなりのカップル”相塲星音、新ヘアスタイル公開
相塲は「前髪ぱっつんにした ど〜〜〜かな？」と綴り、最新の自撮りショットを投稿。ニットのバブーシュカをかぶり、眉下で綺麗に切り揃えられた前髪と、編み込みを混ぜたロングヘアを合わせたスタイルを披露している。
◆相塲星音の投稿に反響
この投稿にファンからは「可愛いがまた更新された」「妖精さんみたい」「ぱっつん前髪が似合いすぎ」「お人形みたいなビジュアルに釘付け」「さらに顔の小ささが際立ってる」「どストライクな可愛さ」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。相塲は「マクタン編」にて、河村叶翔（かわむら・かなと）とカップル成立した。（modelpress編集部）
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