2026年4月19日（日） MLB フィリーズ vs ブレーブス 試合結果
開催：2026.4.19
会場：シチズンズバンク・パーク
結果：[フィリーズ] 1 - 3 [ブレーブス]
MLBの試合が19日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとブレーブスが対戦した。
フィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェス、対するブレーブスの先発投手はクリス・セールで試合は開始した。
2回裏、7番 フェリックス・レイズ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 1-0 ATL
3回表、5番 オースティン・ライリー 2球目を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでブレーブス得点 PHI 1-1 ATL、6番 マウリシオ・デュボン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 PHI 1-3 ATL
試合は1対3でブレーブスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はブレーブスのクリス・セールで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はフィリーズのクリストフェル・サンチェスで、ここまで2勝2敗0S。ブレーブスのスアレスにセーブがつき、2勝0敗1Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-19 11:06:16 更新