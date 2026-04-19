開催：2026.4.19

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 1 - 3 [ブレーブス]

MLBの試合が19日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとブレーブスが対戦した。

フィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェス、対するブレーブスの先発投手はクリス・セールで試合は開始した。

2回裏、7番 フェリックス・レイズ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 1-0 ATL

3回表、5番 オースティン・ライリー 2球目を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでブレーブス得点 PHI 1-1 ATL、6番 マウリシオ・デュボン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 PHI 1-3 ATL

試合は1対3でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのクリス・セールで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はフィリーズのクリストフェル・サンチェスで、ここまで2勝2敗0S。ブレーブスのスアレスにセーブがつき、2勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-19 11:06:16 更新