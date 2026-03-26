池田エライザとチャコットの新CM♡崩れにくい美肌パウダー特集

美しい仕上がりをキープしたい方に♡池田エライザが出演するチャコットの新CMが話題です。人気フェイスパウダー「コンプレクションクリエイター」がリニューアルし、より使いやすく進化。動いても崩れにくい仕上がりと洗練された質感で、毎日のメイクをワンランクアップしてくれる注目アイテムをチェックしてみてください♪

進化したフェイスパウダー♡

「コンプレクションクリエイターN」は2,750円（税込）、レフィルは2,200円（税込）。カラーはクリアとラスターの2色展開。

シリカパウダーを使用しながら粉っぽさを感じさせず、光を均一に反射してセミツヤ肌※1を演出。皮脂や汗による崩れにも強く、美しい仕上がりを長時間キープします。

※1 メイクアップ効果による

K-パレットの春夏限定カラー♡抜け感眉を叶える新作アイブロウ登場

CMで魅せる表現力♡

CMでは、真っ白な空間で池田エライザがバレエのような動きや繊細な表情を披露。

激しい動きの中でもメイクが崩れない様子を通して、商品の機能性を印象的に表現しています。凛とした美しさと自然な魅力のギャップにも注目です。

使いやすさもアップデート

今回のリニューアルでは、詰め替え用レフィルの登場やパフの改良により、より日常使いしやすい仕様に。

軽やかな仕上がりで、ベースメイクの最後に取り入れるだけで肌全体を美しく整えます。外出時のメイク直しにもぴったりです。

崩れない美肌を味方に

チャコットのフェイスパウダーは、動いても崩れにくい安心感と美しい仕上がりを両立した優秀アイテム♡池田エライザのような凛とした美しさを目指す方にもおすすめです。

毎日のメイクに取り入れて、自信の持てる肌を楽しんでみてください♪