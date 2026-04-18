NEKO LABで母の日♡猫モチーフの可愛いギフトセット登場

猫好きさんへの贈り物にぴったりな癒しギフトが登場♡NEKO LABから、母の日限定の特別セットが発売されます。人気の焼き菓子と可愛い猫雑貨を組み合わせたラインナップは、見た目も気持ちも温かくしてくれるアイテムばかり。大切な人へ“ありがとう”を届ける、心ときめくギフトをチェックしてみてください♪

気軽に贈れるプチギフト♡

「ありがとう巾着セット」は3,240円（税込）。

人気のクッキー缶に、こねこデザインのオリジナル巾着を組み合わせた可愛いセットです。ちょっとした感謝の気持ちを伝えたいときにぴったりで、気軽に贈れるのが魅力です。

銀座コージーコーナー×ガーナ♡濃厚チョコスイーツ3種が期間限定登場

想いを込めた特別セット♡

「母の日ありがとうセット」は5,800円（税込）。

クッキー缶と肉球フィナンシェに加え、非売品のハンカチとビッグトートが付いた豪華内容。しっかりと感謝を伝えたい方におすすめの限定セットです。

贅沢なコンプリートギフト♡

「こねこコンプリートセット」は8,000円（税込）。

NEKO LABの人気焼き菓子と猫雑貨をたっぷり詰め込んだ特別仕様で、母の日にふさわしい贅沢な内容。スイーツも雑貨も楽しめる満足度の高いセットです。

可愛さで伝えるありがとう

NEKO LABの母の日ギフトは、可愛さと温かい気持ちを一緒に届けられる特別なアイテム♡猫モチーフの優しい世界観で、贈る側も受け取る側も笑顔になれるのが魅力です。

数量限定のため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪