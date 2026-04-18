◇RIZIN.53（2026年5月10日 GLION ARENA KOBE）

格闘技イベント「RIZIN」は18日、「超緊急記者会見」を東京ミッドタウン日比谷・日比谷ステップ広場で実施した。9月10日に京セラドームで「超RIZIN5 浪速の超復活祭り」を開催することを発表した。朝倉未来（JTT）や平本蓮（27＝剛毅會）などの復帰することが発表された。会見後の囲み取材では榊原信行CEOが未来VS平本の再戦について言及した。

「控えに行ったところでも未来は“9月で平本お願いします“という感じだった」

この会見には未来、平本、YA−MAN、斎藤裕、RENAが出席した。会見で未来は「戦いたい相手は平本なんですけど、たぶんコイツは受けないと思うので…もっと強い相手とやりたい」と口にした。するとまたしても平本は「ボコボコにされてよく言えるな！」と口を挟むと、未来は「鈴木千裕とかどんだけ迷惑かけたと思ってんだよ」と返答した。平本は「フル状態なら勝てるわけねぇだろ。手負いなら誰で も勝てるんだよバカ！」と口撃した。

平本も同じ質問を受けると「このハゲでもいいっすよ。金を積んでくれれば」と再戦を受ける姿勢を見せた。未来は「言ったな！決めろよ！9月10日！」と返答すると、平本は「金用意してこいよ！やらせてくださいだろ！」と言い合いになると、榊原CEOは「お金が高いので徐々にいきたいかなと思います」と苦笑いを見せた。

さらに「この2人が戦う場所は必ず作ります」とファンに約束した。

囲み取材で榊原CEOは「控えに行ったところでも未来は“9月で平本お願いします“という感じだった。ただ、プロモーター的にはあまりページを早くめくりすぎたくないなというのと、平本も、今日の時点で1年9ヶ月なので9月だと2年2カ月ぶりの復帰にはなるので、ベストタイミングでベストコンディションで再戦を迎えられるような機会を作ってあげたいなとは思っています」と今大会で再戦には消極的なコメントを残した。