ブルズの河村勇輝が2025－26シーズン終了を報告「ずっと憧れだったチームでプレーできたことに感謝」

NBAでの2025－26シーズンを戦い終えたシカゴ・ブルズの河村勇輝が4月18日（日本時間）、自身の公式Instagramを更新。憧れの地での挑戦を終えた現在の心境と、サポートへの感謝を綴った。

河村はInstagramにブルズのユニフォーム姿やロサンゼルス・レイカーズの八村塁とコートで並んだ瞬間の写真、さらに現地でも話題となったジャンプボールに勝利したシーンの動画を投稿。英語と日本語の両方でメッセージを添え、「シカゴ・ブルズでプレーできたことは本当に素晴らしい機会であり、まさに夢が叶った瞬間でした」と、充実感を滲ませた。

Bリーグから世界最高峰の舞台へと飛び出した河村にとっても、ブルズは特別な存在だったようだ。日本語のメッセージでは「バスケを始めてからずっと憧れだったチームで、プレーできた事心より感謝します」と綴り、幼少期からの夢を現実のものにした喜びを表した。

また、現地ファンや日本からエールを送り続けたファンに向けても、「ファンの皆様、サポート本当にありがとうございます」と謝意を表明。投稿の最後には「これからの展開にワクワクしています。やるべきことはまだ終わっていない（The work isn’t done）」と記し、現状に満足することなく、さらなる高みを目指して挑戦を続ける決意を強調した。

NBAでの2シーズン目を終え、さらなる高みへと成長を続ける河村。憧れの赤いユニフォームを纏い、確かな足跡を刻んだ167センチのポイントガードが、次はどのような景色を見せてくれるのか。日本中のファンがその動向に注目している。

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