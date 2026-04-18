オアシズ大久保佳代子（54）が18日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。過去に付き合った男性について話した。

藤本美貴が「今までお付き合いした人にご飯を食べさせたことはあるんですか」と直球の質問。大久保は「ありますよ。だから、それはポテトサラダとか餃子とか。朝だったらご飯のお味噌汁だったり…なつかしい。そうね、そんなんしてたな、なつかしいよ」と思いにふけった。

そこに庄司智春が「どのぐらいいらっしゃらないんですか、お付きあいしてる方は」とキッチンの何気なく歩き回りながら自然な感じで質問した。大久保は「どういうつもりで聞いてんの、それを、ねえ？」と若干キレ気味に聞き返した。庄司は「そういう流れだったから」と返した。大久保は「これ、聞きたい？」と反論すると、藤本が「最後の恋愛は？」とたたみかけた。

大久保は「私がいつ最後だったか、この朝の健全な料理番組で話さなきゃいけない？」とボヤキ。ただ、なおも藤本は「気になりますもん」と催促した。大久保は「最後というか、なんかお付き合いしてたな、というのを思い出すのは、40代後半ぐらいかもしれない。ちょっと付き合った方がいて…」と話した。藤本が「どのくらい。お付き合いしたんですか」と重ねて聞いた。大久保は「気付くと連絡とれなくなったりして…気付くと連絡きたりしてとかいうこともあったから、そんなんを入れたりすると2年弱ぐらい」と話した。

藤本は「それ、ちゃんと付き合おう、って言ってる？」と聞いた。大久保は「ある程度の年齢を超えたときに『付き合いましょう』『はい』みたいな言葉のやりとりなくなってくると思っている。なんとなくヌル〜ッ、と付き合ってんのかな、って多くなって、大人って」と話した。庄司が「大人ってそういうもの」とダメを押すように藤本を諭した。藤本は「急に？」と驚いたとうにつぶやいた。

大久保は「お前がヌルっとするなよ」と庄司にダメ出しした。