歌手の和田アキ子（76）が18日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。人気芸人を称賛した。

アシスタントの垣花正アナウンサーが「いろんな新番組が始まったり、ロケだったり」と和田のこの春からのスケジュールに触れると、和田も「これも良くしてくれて」と感謝。

「『アッコとジャンボ』なんて野球のジャージみたいなのを上に着ているんですけど、ジャンボは“JAMBO”って書いてあって“183”。それは身長なんです。私は“300”って書いてある。これはね、私が300メートル以上歩かないから」と衣装の真相を告白。「だからスタッフが気を使ってくれて、半径300メートル以内のロケなんです。だからどこに行くってのはスタッフが全部調べていてくれて」とした。

垣花アナも「ジャンボさんは『レインボー』というコンビのジャンボたかおさんなんですけど、お二人のコンビネーションが初回からバッチリでしたね」と振ると、和田は「良くしてくれるしね、ツッコミもボケも上手いし。すごいいい奴ですよ」と称賛。「ナレーターしてくれている池ちゃん（池田直人）も美容に凄い詳しくて。今度いろいろ教えてもらおうと思っているけど。いろいろ行ってます」とアピールした。

「アッコとジャンボ」（火曜深夜0・56）はTBSで今月7日にスタートした新バラエティー。和田とジャンボという、身体も存在感も規格外な“デッカい”2人が異色のタッグを組み、東京の名所周辺に出没。東京タワーや東京スカイツリー、雷門など名所に目がいきがちな街の“隠れた名店”を探しながらお散歩する「ワンダージャンボ街ブラバラエティー」。